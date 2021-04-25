北京生活垃圾治理　借鑑台灣「化廢為寶」經驗

▲京台生活垃圾治理交流研討會透過視訊舉行，台灣嘉賓介紹社區如何將廢油回收，再製成為肥皂。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

《北京市生活垃圾管理條例》實施將迎來一周年，為交流、借鑑台灣成功經驗，北京市東城區25日舉辦「京台生活垃圾治理交流研討會」，與遠在高雄的台灣會長進行視訊交流。其中，台灣經驗最讓北京與會人員印象深刻的，是垃圾回收後「化廢為寶」的能力，以及公民自覺、循環經濟理念等。

大陸自上海市於2019年7月，首次祭出強制性垃圾分類措施後，推動生活垃圾分類，陸續成為各省市的重點工作，北京市也於2020年5月1日，開始實施生活垃圾管理條例；在今日的研討會後，北京市還預計於下月中旬，由朝陽區與台灣方面再次進行生活垃圾治理交流。

▲北京部分地區採取可以人臉識別的「智能垃圾箱」，民眾亂丟、不分類將被登記。（圖／中新社）

前環保署長沈世宏首先以視訊致辭方式分享，當年台北、台灣推動垃圾分類時，透過明訂罰則、舉辦比賽、動員村里長等基層參與，綜合起來才能達到良好的效果。

前高雄市環保局長吳家安也對台灣在收運生活垃圾時的組織管理，以及垂直橫向連結分工進行說明。他表示，台灣許多社區採取定時、定點固定收運的方式，垃圾車還會播放世界名曲—少女的祈禱，其中垃圾車的準點率、民眾的配合度，都是需要考量的問題。

前金門縣環保局長傅豫東提到「循環經濟」理念，和台灣回收物「化廢為寶」的成功經驗，如透過資源回收四合一計畫，整合社區民眾、回收商、地方清潔隊和創設回收基金，讓回收產業達到永續經營。他補充，台北、新北市在垃圾處置上，採「隨袋徵收」，一方面分擔財政成本，一方面鼓勵人們減量、回收，但若北京或其他地方要施行，須考量各地條件不一，可能產生的「垃圾流竄」問題。

▲京台生活垃圾治理交流研討會。（圖／記者陳政錄攝）

就此次研討會交流經驗，北京市東城區城管委固廢管理科科長孫治中在受訪時表示，台灣把塑料（塑膠）垃圾，變成包包或再製成生活製品，是很值得學習的部分。

東四街道六條書記高春生說，他負責的社區多為傳統平房，不適合設置智慧型垃圾回收站點，因此目前採取垃圾不落地，派小車定時收取的方式，對於早出晚歸者，也有設置專門的區域提供服務，跟台灣有一定的相似，可以互相學習借鑑。他認為，台灣已推動垃圾分類20年，北京只有一年，可在學校教育方面進一步加強，培養民眾自覺，並考量積分獎勵，他期待有更多機會和台灣交流，包括實地探訪。

研討會上，還安排高雄三民區安泰里里長劉高鈿，視訊分享當地社區基層組織及動員垃圾分類過程，以及高雄市林園區文賢里里長黃三源，說明地方資源回收油再製造成手工皂經驗，和最後的雙方問答。

本次研討恰逢《北京市生活垃圾管理條例》實施將滿一周年，由來北京市、區城市管理部門、街道社區的100餘人，和在高雄的台灣會場視訊連線，牽線兩岸專家、管理人員、基層工作人員，在垃圾管理這項「關鍵小事」上互學互鑑。

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▼台灣專家分享當年在街頭隨處可見的「衛星寶寶」垃圾分類桶，引發討論。（圖／記者陳政錄攝）