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林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬「最美童年照」逼哭網：永遠記得

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬最美童年照（圖／翻攝《奕含の美美》）

▲小學一年級的林奕含。（圖／翻攝《奕含の美美》）

記者黃君瀚／綜合報導

《房思琪的初戀樂園》作者林奕含逝世將滿4年，閨蜜美美在臉書粉絲專頁貼出一系列可愛、青澀的成長期照片追憶摯友，並首度曝光她留下的12字遺言，「請記得我可愛的樣子就好了」。

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬最美童年照（圖／翻攝《奕含の美美》）

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▲林奕含小時候喜歡戴髮箍（圖／翻攝《奕含の美美》）

4月27日是林奕含的逝世紀念日，閨蜜美美於4周年前夕在臉書粉絲專頁《奕含の美美》發文悼念，首度曝光了她未曾公開過的遺言，並用一系列照片讓網友一同回憶奕含最可愛的模樣。

美美說，明年是奕含逝世5周年，出版《房思琪的初戀樂園》的游擊文化規畫出版一本文章選集，另外會發表奕含「相片繪本」，目前正在籌備階段。

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬最美童年照（圖／翻攝《奕含の美美》）

▲2012年林奕含重考進政治大學中文系。（圖／翻攝《奕含の美美》）

以下為美美全文：

奕含離開我們要滿四年了。這幾年來，謝謝大家時不時向我傳達對奕含的喜愛，我和奕含的親人、好友都很珍惜大家對奕含的感情。

從未公開提過，奕含的遺言寫：請記得我可愛的樣子就好了。明年五週年，除了游擊文化會出版一本文章選集，另外還將發表「相片繪本」，我和幾位奕含的好友希望大家也能記得奕含可愛的樣子，保留他的成長過程，他不是一出生就是性暴力受害者。

目前這些都在籌備階段，如果有任何人願意提供想法或者專業，歡迎透過網路聯絡喔！

謝謝大家。敬請期待！

▼旅行時的林奕含。（圖／翻攝《奕含の美美》）

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬最美童年照（圖／翻攝《奕含の美美》）

看著溫柔的文字和可愛的照片，無數粉絲感到心疼，「就這幾張相而已，我看到流眼淚」、「我很想念這個擁有絕世文筆的女孩」、「很難過這麼棒的女孩是這樣離開人間」、「我會記得她是一個超棒的寫作者、藝術家」、「謝謝你的勇敢，我會永遠記得你。」

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