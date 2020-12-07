《房思琪的初戀樂園》陸銷量破百萬　讀者：說出許多我們想說的話

▲《房思琪的初戀樂園》2018年在陸出版，出版社為北京聯合出版公司。（圖／北京聯合出版公司）



文／中央社

已故作家林奕含廣受關注的小說「房思琪的初戀樂園」，在中國大陸的銷量已突破100萬本，引發廣大共鳴，無論是Metoo事件或關於未成年性侵的討論，常見引用這本書。

「房思琪的初戀樂園」是一本描述未成年少女被補習班老師誘姦的故事。繁體字中文版在2017年2月出版，作者林奕含同年4月27日自殺過世；簡體字版則在2018年2月出版，2020年7月並出版全新編排的簡體字精裝紀念版。

根據最新一集在B站（bilibili）播放的出版業者訪談節目「盯書機」，網名「于北」的此書簡體字版編輯說，「房思琪的初戀樂園」平裝本與精裝本的銷量合計已經超過100萬本，也獲得很多媒體頒發的獎項。而根據中國圖書銷售監測系統「開卷」統計，至11月底，此書平裝和精裝版本銷售合計已逾74萬本。

由於這只是官方管道的統計，出版從業人員按經驗會乘以2倍，這代表約150萬本的銷量更接近真實情況。在書籍評論網站上，「房思琪的初戀樂園」有超過21.5萬人參與評分，平均9.2分，累計有超過7萬條短評。

▼《房思琪的初戀樂園》出版後不久，林奕含便過世。（圖／林奕含臉書）



于北在2017年5月關注到有關林奕含過世的新聞，後來讀了內容後覺得很激動，「這種情況不多」，因此建議出版，並在出版社內部的選題會上獲得一致通過。儘管銷量破百萬，出版方卻沒有以此作高調宣傳。

于北在訪談節目中提到，當初爭取購買版權時，台灣的出版方就希望大陸這邊不是為了一時的新聞熱點出版此書。最後取得版權的大陸出版方，始終是以「很好的文學作品」作為宣傳此書的定位。

對女性主義有興趣的程小姐告訴中央社記者，中國不僅是一些關注女性問題的學者或者文化圈朋友喜歡「房思琪的初戀樂園」，許多白領、對女性處境有想法的人都都會閱讀和討論這本書，「林奕含的這本書替我們說出了許多我們想說的話」。

在大陸媒體上，「房思琪」也成為對「狼師」、「未成年性侵」、「權勢性騷擾」等議題的指涉。中國最高人民檢察院主辦的檢察日報，10月中旬曾出現標題「落實教職員工入職查詢制度讓房思琪式悲劇不再上演」。

中國央視前主持人朱軍兩年前被指控於2014年涉嫌性騷擾實習生弦子，本月初此案再度開庭，庭外聚集許多支持弦子的群眾，當時也有人再度提起「房思琪的初戀樂園」。

于北告訴中央社記者，社會上有相關事件時確實會讓這本書有更高關注度，但出版方沒有特意和這類團體合作，出版方不好發聲太多，「還是想好好守護作品」。