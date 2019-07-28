電線桿也要美美的！37名志工熱情彩繪　台東土坂部落換新裝

▲▼來自台灣各地的37位志工，加上土坂社區發展協會動員部落近20位青年及講師，全村熱情參與為部落漆上美麗的圖騰。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東『一起pupicul土坂部落工作假期』，26日在達仁鄉陳新輝鄉長的主持下，揭開四天活動序幕，來自台灣各地的志工總共37位志工，小至國小畢業學童、也有超過六十歲的退休人士參加，土坂社區發展協會更是動員了部落近20位青年及講師，全村熱情參與。27日為活動第二天，一大清早就在土坂街上開工彩繪電線杆，大家不怕烈日曝曬，一心想為部落漆上美麗的圖騰。

土坂社區發展協會理事長林秀蘭指出，歡迎志工來到美麗的土坂，透過大家的雙手，妝點佇立於部落一根又一根的電線桿，繪製出屬於部落的空間美學！和土坂部落一起共住、共食、共工，在每次文化分享裡，成為土坂的一家人。

台東達仁鄉土坂部落是少數保有完整五年祭傳統祭儀的排灣族部落，也是至今仍維繫著緊密排灣族社會階層制度之地域。兩天活動帶著志工參與部落的各項生活體驗，例如了解部落的牲禮師和祭儀文化，創新設計的猜謎活動認識收賦稅與分享的涵意，製作福球釀酒農園工作等體驗和學習傳統歌謠。

整個活動志工將會深刻體會族人對文化的珍惜，便能明白在土坂這裡，保留的不只是祭典、祖靈屋與社會階層的分工制度，更是每一位族人對於自己與部落從何而來、該往哪去的初心。