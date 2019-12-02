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爆誘姦害林奕含輕生…又被控「官商勾結」營業額慘縮　陳國星求償800萬敗訴

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▲▼「林奕含逝世2年」陳星爆改名赴陸教書！網友怒了　學校緊急回應。（合成圖／翻攝自臉書、微博）

▲陳星（陳國星）向林俊憲及徐筱蘋求償800萬。（合成圖／翻攝自臉書、微博）

記者羅志華／台北報導

遭控誘姦導致女作家林奕含輕生的補教老師陳國星，經營的「日創社」公司於2016、2017營業額高達5千2百多萬，不料林奕含事件爆發後，民進黨立委林俊憲與歐珍妮雅公司經理徐筱蘋，於2017年5月間開記者會再爆料，質疑「日創社」得標政府標案是官商勾結，後經廉政署調查無罪，但營業額仍受報導影響嚴重衰退。陳國星認為商譽、人格受損，向林俊憲及徐筱蘋求償800萬，北院判陳國星敗訴，林、徐2人免賠。

陳國星主張，林俊憲與徐筱蘋於2017年5月3日，召開記者會質疑日創社資本額僅500萬，卻在過去10多年間，承包273件總值超過3億元的政府標案，徐筱蘋更在記者會上，向廉政署委員及媒體控訴「見識透了這種奸商勾結的事情」，事後雖經廉政署調查無罪，但日創社營業大受影響，原本在2016、2017年間營業額高達5千2百多萬，到了2018年只剩不到3百萬；陳國星認為2人爆料致他人格、商譽受損，依營業損失求償700萬元、精神撫慰金100萬元。

徐筱蘋表示，她在記者會上僅是陳情人透過民代發表意見，並沒有向相關單位申告，且陳國星事後告她誣告，經北檢、高檢2度不起訴，且徐筱蘋在記者會上的言論，只是以之前參與投標的過程，質疑日創社竟拿2016年的產品，得標2017年的標案，質疑機關對廠商差別待遇，懷疑評選委員可能將文件洩漏給日創社，這些評論是為了提醒各界，檢視招標的公平性，並沒有構成侵權行為。

北院認為，徐筱蘋依參與標案時的過程及相關事證，質疑承辦單位與日創社「官商勾結」，並非憑空捏造，且她也沒有向公務員申告，並不構成誣告，且評論內容涉及政府採購預算，與公益有關，屬可公評之事，並未侵害陳國星的名譽及商譽，判陳國星敗訴，本案仍可上訴。

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