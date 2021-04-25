空姐月經來請假遭拒4600次！韓亞航空前社長被判200萬罰金定讞

▲韓亞航空母公司陷財務危機，傳大韓航空有意收購。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

韓亞航空為南韓規模第2大的航空公司，然而受到全球疫情影響，財務狀況陷入危機，最終被韓進集團同意收購，與旗下的大韓航空進行整併。不過，先前韓亞航空的前社長金秀天（김수천）遭指控曾拒絕空姐申請生理假達4600次，對此大法院宣告最終結果，判處金秀天繳交罰金200萬韓元定讞。

根據韓媒《中央日報》，法界消息人士23日指出，南韓大法院（最高法院）3部的主審法官李東遠（이동원），認定金秀天違反勤勞基準法等嫌疑，光是2014年一整年就有高達4600次以「人力不足」為由拒絕通過女性職員申請生理假，還要求對方須交出證明文件，因此維持原審判決，判處其需繳納罰金200萬韓元定讞。

南韓《勤勞基準法》第73條規定，資方每月須至少1次與以女性員工申請生理假，一旦違反該法條，可能處以500韓元以下罰金。

先前首爾南部地方法院進行一、二審判決時，金秀天向法官表示，若女性員工欲向公司申請生理假，則須提出身體是否產生生理現象的證明，否則其提出生理假的日期接近其原本的休假日期，或是在請假事由欄中未標明生理假。

金秀天認為，一旦公司全數批准女性職員申請的生理假，則恐怕得面臨勞力不足的問題，且也會違反機上須搭載一定待機勞力的國際航空法規，最後為公司經營上招致困難。

不過對此，一審法官認為，公司要求女性員工申請生理假前須提出證明，此舉可能侵害該名員工隱私，恐有嚴重侵害人權的疑慮，且韓亞航空光是2014年一整年便拒絕員工申請生理假高達4600多次，造成公司全體員工申請生理假比率偏低，認定被告金秀天在勞工權益上努力不足，因此判處需繳交200萬韓元罰金。

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