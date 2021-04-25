　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空姐月經來請假遭拒4600次！韓亞航空前社長被判200萬罰金定讞

▲▼韓亞航空母公司陷財務危機，傳大韓航空有意收購。（圖／達志影像）

▲韓亞航空母公司陷財務危機，傳大韓航空有意收購。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

韓亞航空為南韓規模第2大的航空公司，然而受到全球疫情影響，財務狀況陷入危機，最終被韓進集團同意收購，與旗下的大韓航空進行整併。不過，先前韓亞航空的前社長金秀天（김수천）遭指控曾拒絕空姐申請生理假達4600次，對此大法院宣告最終結果，判處金秀天繳交罰金200萬韓元定讞。

根據韓媒《中央日報》，法界消息人士23日指出，南韓大法院（最高法院）3部的主審法官李東遠（이동원），認定金秀天違反勤勞基準法等嫌疑，光是2014年一整年就有高達4600次以「人力不足」為由拒絕通過女性職員申請生理假，還要求對方須交出證明文件，因此維持原審判決，判處其需繳納罰金200萬韓元定讞。

南韓《勤勞基準法》第73條規定，資方每月須至少1次與以女性員工申請生理假，一旦違反該法條，可能處以500韓元以下罰金。

先前首爾南部地方法院進行一、二審判決時，金秀天向法官表示，若女性員工欲向公司申請生理假，則須提出身體是否產生生理現象的證明，否則其提出生理假的日期接近其原本的休假日期，或是在請假事由欄中未標明生理假。

金秀天認為，一旦公司全數批准女性職員申請的生理假，則恐怕得面臨勞力不足的問題，且也會違反機上須搭載一定待機勞力的國際航空法規，最後為公司經營上招致困難。

不過對此，一審法官認為，公司要求女性員工申請生理假前須提出證明，此舉可能侵害該名員工隱私，恐有嚴重侵害人權的疑慮，且韓亞航空光是2014年一整年便拒絕員工申請生理假高達4600多次，造成公司全體員工申請生理假比率偏低，認定被告金秀天在勞工權益上努力不足，因此判處需繳交200萬韓元罰金。

►性侵未遂案14年才偵破！他砸暈KTV員工硬上「獲減刑」 網友氣瘋

現做豆漿20分鐘！超美「珍珠白豆漿機」只要3080元

ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

氧氣瓶爆炸！伊拉克新冠醫院82死110傷　院內焦黑慘況曝光

台海爆發戰事日本恐插手介入！日媒：政府已討論自衛隊法律應用

媽媽尋人驚見「焚屍」火坑！燒焦殘肢、碎骨四散　狂飄焦肉噁味

日本擬提高對海外奧運選手要求！「搭機前96小時」2次篩檢才能參賽

染疫母等不到氧氣瓶！他激動陳情...印度旅遊部長反嗆：給你兩巴掌

14塊巧克力重現畢卡索名畫！西班牙師傅秀超強技藝　神還原成品曝

台灣出事日本將「出動自衛隊」！　日媒：正在討論運用安保法

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

氧氣瓶爆炸！伊拉克新冠醫院82死110傷　院內焦黑慘況曝光

台海爆發戰事日本恐插手介入！日媒：政府已討論自衛隊法律應用

媽媽尋人驚見「焚屍」火坑！燒焦殘肢、碎骨四散　狂飄焦肉噁味

日本擬提高對海外奧運選手要求！「搭機前96小時」2次篩檢才能參賽

染疫母等不到氧氣瓶！他激動陳情...印度旅遊部長反嗆：給你兩巴掌

14塊巧克力重現畢卡索名畫！西班牙師傅秀超強技藝　神還原成品曝

台灣出事日本將「出動自衛隊」！　日媒：正在討論運用安保法

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

2機「高空對撞前」最後照片曝光

驚見焚屍火坑！殘肢四散　狂飄焦肉味

台灣有事將出動自衛隊！日媒：正在討論運用安保法

帥教練39歲當爺爺！網傻眼：怎麼做到的

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

伊拉克醫院爆炸起火　已82死110傷

台海爆發戰事日本自衛隊恐插手介入！

病患家屬陳情「無氧可用」　印度部長嗆：給你兩巴掌

21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員趁機性侵

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

更多熱門

相關新聞

14年才偵破性侵未遂！他「喝醉」獲判減刑

14年才偵破性侵未遂！他「喝醉」獲判減刑

南韓一名男子15年前在首爾某間KTV涉嫌性侵員工未遂，然而當時警方卻未能得知兇嫌身分，懸宕14年仍未破案，直到去年3月因其他案件接受調查，才被警方發現其DNA與性侵未遂案嫌犯DNA吻合，原本一審遭判8年徒刑，然而到了二審卻被減刑至5年，令網友們聽聞消息後感到相當憤慨。

日本鹿兒島火山爆發！　岩漿流出1.8公里

日本鹿兒島火山爆發！　岩漿流出1.8公里

日相菅義偉赴醫院體檢　上任後首次

日相菅義偉赴醫院體檢　上任後首次

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

關鍵字：

日韓要聞南韓韓亞航空生理假空姐

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

《全明星》跳遠破3次紀錄！他一躍「超過尺標」

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

鳳梨被媽媽哄睡幫蓋被！夢幻臥室曝光

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面