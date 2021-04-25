日本鹿兒島火山爆發！碎屑噴飛2.3公里高　岩漿流出1.8公里

記者張靖榕／綜合外電報導

日本鹿兒島的櫻島火山今（25日）凌晨爆發，在暗夜中噴出一柱巨大火紅濃煙柱，岩漿向下流出1.8公里。日本氣相廳已對火山口周圍地區更新警告，維持火山噴發警報等級3，而附近村莊分散在距離火山口約2.5公里處，警方與消防部門表示至日本時間清晨5點時，沒有注意到任何危及消息。

▲日本鹿兒島火山爆發。（圖／翻攝自NHK推特）

根據日媒「NHK」引述日本氣象廳資料報導，櫻島市南嶽山頂火山口在日本時間25日凌晨1點09分（台北時間0點09分）時，發生爆炸性噴發，噴發高度2300公尺，火山碎屑、岩漿向西南方向流淌1.8公里。

不過據報導指出，所幸該市居住區均分散在距離火山口2.5公里處，因此警消部門經觀察後認為，節至當地時間凌晨5點仍沒有任何危及消息。

日本氣象廳將噴發警報維持在3級，呼籲民眾不要前往登山外，在火山口2.4公里範圍內也要注意掉落的火山碎屑。

日本氣象廳資料指出櫻島火山爆發頻繁，此前在2018年6月以來火山碎屑和岩漿流淌的距離，最遠達1.3公里，而此次達到1.8公里，是過去10年中流出的最遠位置。據了解，櫻島市目前約有90人居住在距火山口3公里遠，還有500人則住在距離4公里遠的地區。