快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了

▲雷達回波圖顯示，今台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部下雨了！中央氣象局長鄭明典今天（25日）中午發文表示，「不特別強，對流開始發展了！」根據氣象局觀測，截至12時10分，最近一小時的時雨量，以台南市楠西區的25毫米居冠。

鄭明典在臉書貼出台中和高雄的降雨雷達回波圖，只見不少地區出現「紅色回波」。許多中南部網友留言，「苗栗三義下大雨了」、「竹南下雨了」、「后里下雨了」、「台南永康區大雨中」、「高雄市終於下雨了，希望能多一些雨量，灌滿水庫。」

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▲▼根據台中和高雄的降雨雷達回波圖，只見不少地區出現「紅色回波」。（圖／氣象局）

氣象局網站介紹，以氣象局雷達回波色階標示來說，當你看到要去的目的地顯示是沒有任何顏色的，恭喜你，非常適合出門，完全不會下雨；如果是藍色，可能要注意空氣會有點潮濕；看到綠色的話，就要準備雨具了，會有小小降雨情形；看到呈現黃色的區域，是一般降雨的程度，可以多安排室內活動；若是紅色或紫色的區域，雨勢加劇，還是乖乖待在家，才不用淋成落湯雞。

「觀氣象看天氣」臉書粉專稍早也說，「還沒來到午後，南部山區的午後熱對流就已迫不及待地發展起來，今天南部山區的午後雷陣雨可以期待看看。」

氣象局表示，今華南雲雨區東移，各地都有機會出現短暫降雨，其中又以東半部地區的雨勢最為明顯，其次則為西半部山區，晚上之後華南移出的雲雨減少，中部以北平地的降雨機率將會降低，其他地區則仍有短暫降雨。

氣象局說，由於東北風增強加上雲多下雨，各地白天的高溫將會下降，北台灣約24、25度，其他地方在25到29度，至於低溫方面變化不大，各地約20至23度。

▼今晨0時至12時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

