「每年花3億美金抹黑中國」　中紀報：美國連遮羞布都不要了

▲▼中美關係。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會於美東時間21日審議並通過「2021年戰略競爭法案」（Strategic Competition Act of 2021），將會提交國會辯論和投票。 綜合陸媒報導稱，這份近300頁的法案，囊括戰略、經濟和外交手段等抗衡中國戰略。對此，中國紀檢監察報今（25日）發布文章，標題痛批「每年花3億美金用於抹黑中國，美國連遮羞布都不要了！」

文章稱，這份近300頁的法案裡，囊括了戰略、經濟和外交手段等抗衡中國的方方面面。 法案裡面清晰地標明，希望2022年至2026年的每一財年，美國都能投入3億美金，用於採取各種措施打擊「中國的全球影響力」。

文章諷刺，該法案其中一部分將會砸給「獨立媒體」和所謂的「第三方」民間團體，用於反華報導，散播關於中國「一帶一路」的負面消息。

文章進一步稱，美國該法案目標、金額明確就，操作分工細化。 美國國際媒體署「説明揭露和反擊」共產黨的虛假敘事，至於是不是虛假敘事都由美國媒體定義，也就是完全依照美國利益判定；美國國際開發署，也就是抹黑中國新疆棉花的幕後黑手，「支援和培訓記者使用必要的調查技術，確保他們能夠加大對中國一帶一路的調查」；相較於前兩位拿錢辦事的「跑腿工」被點名要求影響媒體，全球參與中心抹黑中國「一帶一路」的觸角，則將伸向更多方向。

▲陸官媒痛批美國「2021年戰略競爭法案」有計畫性抹黑中國。（圖／達志影像／美聯社）

文章痛批，「我們看到了美國掛在嘴邊的新聞自由虛偽至極。 一個總標榜新聞自由、言論自由的國度，現在連遮羞布也不要了，赤裸裸地提交法案，強烈要求拿錢買通媒體、干預輿論，試圖洗腦和愚弄世人。 事實面前，美式民主和自由顯得如此可笑。」

文章指出，近段時間以來，美國從尋找藉口打壓中國棉紡企業，企圖主導全球棉紡行業規則，到將7家中國超級計算機實體列入所謂「實體清單」，惡意打壓中國高科技企業，再到玩弄花招的新法案，美國政客為了打壓中國無所不用其極，保護主義、單邊主義、霸凌主義本質顯露無遺。

文章強調，美國的「人權燈塔」倒塌了。 不應忘記，美國疫情死亡人數已經突破58萬，是全世界新冠肺炎疫情確診人數和死亡人數最多的國家。 在財政赤字創歷史新高的情況下，不是將資金最大限度用於應對疫情，而是企圖拿來遏制打壓他國，任由本國國內的老年人成為抗疫不力的犧牲品，任由貧困人口面臨更嚴重感染威脅，對處境維艱的殘障人士和無家可歸者視若無睹，這是赤裸裸地將政治利益淩駕在「人權」之上。