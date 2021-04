獵鷹9號成功升空！NASA認：不明物近距離飛過　太空人嚇醒緊急防護

▲火箭「獵鷹9號」升空。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國太空公司SpaceX在美東時間23日晚間,成功將火箭「獵鷹9號」(Falcon 9)送上太空,並在美東時間24日凌晨5點08分,讓太空艙「奮進號」(Crew Dragon Endeavour)與國際太空站(ISS)完成對接。目前4名太空人已進入ISS,但美國太空總署(NASA)證實,飛往ISS的過程並沒有那麼順利,因為過程中有不明物體接近「奮進號」。

Docking Confirmed! Crew Dragon Endeavour has docked with the ISS for the second time, parked next to Crew Dragon Resilence. Four new humans safely delivered to the orbital outpost. pic.twitter.com/ChikwCJApg