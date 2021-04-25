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67歲大媽股神！22萬買股「暴翻百倍」變2200萬　驚喜到站不穩

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲陸股醫藥生技股近年看好。（圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

遼寧大連一位大媽突然在一夕間成為大陸股市紅人，因為她在2008年以5萬人民幣（約新台幣21.5萬元）低價入手一檔股票，結果一擺便遺忘13年，等到密碼也忘了回頭重新設定密碼時，才發現當年買下的股票市值已經暴翻100倍，從5萬人民幣變成了500萬人民幣（約新台幣2158萬元）。

綜合陸媒報導，大連這位67歲的「大媽」在2008年買下價值5萬人民幣的A股長春高新，之後就忘記了這件事，直到最近她因為忘記密碼去和證券商進行重設密碼時，才赫然發現帳戶內的股票市值已經暴漲到超過500萬人民幣。根據微博流傳的一張對話截圖指出，大媽在得知喜事後，「老太太已經站不穩了」。

長春高薪為大陸醫藥界龍頭企業之一，該股2008年最低價為2.06元（約新台幣8.89元），今年1月6日最高一度漲至520.66元（約新台幣2247.29元），13年漲幅高達250倍，最新收盤價則是人民幣480.17元（約新台幣2072.53元）。不過像大媽一樣買一支股票賺百倍的「股神」實在非常支少，中「十倍股」已經相當困難，「百倍股」更是談何容易。

根據《香港01》報導，大陸過去13年A股出現漲幅超過10倍的個股，僅有86支，其中以醫藥生物股為主，去年陸媒引述資料統計指出，按照上市後最低價起算，A股史上則有24支個股達到漲幅逾百倍的成就。

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