好市多2大媽來回走「狂盯愛車」　他返家崩潰：中了！一票苦主氣死

▲愛車被刮傷，大媽卻沒坦誠相告！（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

「我的車這麼帥一直看嗎？」高雄一名男網友抱怨，今（16）日上午去一趟好市多賣場，殊不知，原PO走回停車場時，發現有兩位大媽一直察看他的愛車。當下原PO沒多想，而大媽也趕緊跑離現場，沒想到原PO到家後，才發現「暗黑真相」，引發網友大罵「氣死！」

一名男網友在臉書公開社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》透露，今日早上去大順店採買生活用品，怎料結完帳，走到停車場時，發現有兩位大媽狂盯原PO的轎車，由於兩人不斷來回察看 ，讓原PO一度心想，「我的車這麼帥一直看嗎？」

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原PO緩緩走到車旁，準備開門上車，只見兩位大媽彷彿做了虧心事，以跑百米的速度落跑離開。直到原PO返家後，才發現愛車慘被刮傷，照片可見有數道白色痕跡，讓原PO無奈直呼，「嗯...這麼大的停車格也會中？」

文章曝光後，底下網友則翻白眼回應，「會啊，推車撞的，空間留越大，有人會推推車從兩車格中間穿越」、「這個粗臘應該磨得掉」、「好市多真的一堆不會開車的啊！連推車都可以擦到車！氣死！經驗者路過」、「馬上記下車牌才對，報案處理」。

▼大媽疑似推推車括傷原PO的愛車。（圖／記者曾筠淇攝）

