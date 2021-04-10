捷運4大媽「插隊進電梯＋火速按關門」！孕婦牽娃娃車無奈目送

▲捷運景安站傳出大媽大叔插隊擠進電梯，導致原本可優先搭乘的孕婦、身障者等權益受損的案件，民眾說，各地的捷運站都有這種狀況，被插隊的人多數選擇隱忍。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

捷運的「電梯」是為了便民，但在中和景安站卻傳出大媽大叔插隊擠進電梯，被熱心民眾勸說還火速按下「關門鈕」裝沒事！導致原本可優先搭乘的孕婦、身障者等權益受損，因為相關案例層出不窮。民眾忍不住在臉書分享，「曾看過推娃娃車的孕婦跟坐輪椅的身障者被插隊，他們無奈的表情讓人好心疼」。

據了解，捷運裡的電梯雖然可供任何人使用，但仍有設定優先搭乘的族群，比方孕婦或是身障人士、行動不便的長者等，可是部分大媽及大叔不太在乎這項規定，不禮讓就算了還插隊，民眾憤怒卻又無可奈何。

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一名熱心民眾說，「在景安站看到一個推著娃娃車的孕婦在排隊了（站第二個）。居然被4個跑步的大媽跟大叔插隊硬擠進電梯，我請他們讓，他們居然說『她車子那麼大進不來』，我說『你們4個不插隊，她就可以進來』其中一名大媽居然立刻按關門。希望下次，我不是唯一一個發聲的人」。

▲記者10日傍晚進入捷運景安站，尚未發現插隊情形。（圖／記者陳雕文攝）

另一名小姐表示，「我曾在永安市場站帶著身障孩子排第1個，然後有一位坐輪椅的小姐排第4個，結果電梯一來，一些排在我及坐輪椅小姐後面的年輕男女及幾個大媽撞了我及孩子，擠在我們前面搶先進入電梯，我和孩子也進去後，我一直請孩子往邊靠，我試圖壓縮自己的空間希望能讓那位坐輪椅小姐進來」。

小姐接著說，「結果有別的大媽加年輕人以最快的速度把中間的空位卡好卡滿，我當下氣不過講一句，『你們這些人不會太過份嗎？』我原本以為這麼說會讓她們良心發然後現主動出去，讓坐輪椅的小姐優先進來，沒想到那些人面無表情然後火速關上電梯門，在電梯門被關上後，我隔著玻璃門看到了電梯外坐在輪椅上那個小姐的滿臉的無奈，當下我真的又氣又傷心。」

由於搭乘電梯的「不禮讓」甚至「插隊」行為，沒有明文規定的罰則，因此遇到狀況的部分民眾決定用自己的辦法處理，「我會按『開門』！都不要上去，看誰時間多」、「把電梯卡住」、「按警鈴給他們難看」、「心中默念：祝你坐輪椅時，每次都等一小時的電梯！」

▼空間狹小的電梯總是塞了滿滿的人。（圖／記者陳雕文攝）