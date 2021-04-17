搭高鐵大聲講電話！大媽不聽勸　「脫口罩」站起來嗆：你才吵死

▲大媽氣得把口罩脫下罵人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

不少人會趁著搭車的時間小睡片刻，若是要講電話或是聊天，都會放低聲音，害怕影響其他乘客，但有一名女網友搭高鐵時，遇到一位大媽在座位上大聲講電話，旁邊的乘客忍很久後，請大媽講話小聲一點，或是到車廂中間講，大媽一氣之下站起來反嗆「我偏要在這邊講，怎麼樣！」

女網友在臉書「爆料公社公開版」發文，今早搭乘高鐵時，遇到一名戴亮橘色鴨舌帽、穿藍色外套的大媽，上車後一直講電話，還非常大聲，隔壁乘客受不了，請大媽講話小聲一點，或是可以到車廂中間講，結果大媽氣得站起來，將口罩脫掉一半開嗆，「我偏要在這邊講，怎麼樣！我已經壓低聲音了，你才吵死」。

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▲網友們回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO看不下去，替坐在大媽旁邊的乘客說話，並錄下影片，「她還說憑什麼小聲？憑什麼要她去外面車廂中間說，反過來指責別人，就是有這麼沒禮貌的人、理直氣壯、不為他人著想」。

網友們看到影片後也超生氣，「沒有水準的愚婦」、「誰家的快帶走」、「講話大聲口罩也沒戴好，沒水準」、「有些老人真的讓人覺得不用尊重，真的丟臉」、「『大眾』運輸工具上不是自己的私人空間，不打擾、不影響別人是最基本的須知跟禮儀」、「講話就講話，口罩拉那麼低是在哈囉」。