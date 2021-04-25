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藍營分析蔡英文民調跌幅大　7位綠營政治人物全往下滑

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

TVBS公布「全國主要政治人物聲望」調查，國民黨青年部主任陳冠安從結構面分析，認為調查有一個大趨勢，就是藍升綠降。他指出，13位政治人物裡，所有藍營政治人物的聲望都往上升，除鄭文燦維持原狀外，其餘7位綠營政治人物都往下滑，領頭的蔡英文更是減幅最多，達到11％。

「藍升綠降的關鍵在於主打民生議題。」陳冠安表示，民調為什麼會呈現藍升綠降的大趨勢，這其實主要是從上一份調查，也就是去年8月底至今，國民黨主攻萊豬、民生，乃至於當前的交通安全與環境能源議題，擺脫2020上半年的困境所致，也就是說，均衡的攻守策略與順應民心，就是藍升綠降的關鍵核心。

他表示，值得慶幸的是，國民黨這波小順風，並不獨厚任何一位政治人物，而是雨露均霑，4位藍營政治人物都有所成長，聲望平均上升3％，顯示是基本盤的擴增，而不是政治明星的個人秀。因此，也可以看到國民黨的政黨支持率有微幅上升，與民進黨的差距從5％略減到3％。讓人明白「打團體戰的國民黨很可怕」，團結的國民黨，可以發揮多大的戰鬥力、可以對民進黨造成多大的制衡。

陳冠安認為，江啟臣作為國民黨主席，也是藍營攻勢的發動機，江的個人聲望成長也高於平均，達到4％，更重要的是，這主要來自於國民黨支持者與中間選民。前者滿意度來到63％，不滿意度僅18％，顯示部分人士質疑江不受黨內支持的論調，經不起數據檢驗。

此外，江啟臣目前在中間選民與20至29歲青年族群的滿意度也反轉，略為高於不滿意度，前者從負18％變為正3，後者從負9％變為正1％，幅度都超過誤差範圍，顯示江這段期間的路線，相當有助於國民黨開拓中間與青年選票。

至於目前江的不滿意度來源，則主要來自於民進黨、民眾黨與基進黨支持者，作為必須站在第一線對抗綠營的國民黨主席，這其實相當合理。沒有被綠營討厭的勇氣，就當不了好的國民黨主席。

「蔡蘇一摔民進黨都倒。」陳冠安指出，在民進黨部分，則必須警惕這份數據趨勢，因為對比7位兩次都有列入調查對象的綠營政治人物，平均聲望竟然下降近6％左右，尤其是領頭的蔡蘇平均下滑10%，勢必會影響整個泛綠的基本盤，包括蔡的青年支持率下滑15％，正負差從43％變為18％，中間選民支持也減少6％。

陳冠安說，有意思的是，作為後蔡時代的兩大競爭者－賴清德與鄭文燦，由於前者受限於身為中央團隊一員的關係，因此也成為綠營基本盤下滑的重災戶，與鄭的聲望差距從7％增加到14％。反倒是作為地方首長的鄭，竟然奇蹟式的倖免於難，聲望並未受損。也就是說，蔡政府的執政表現，將很可能成為賴鄭之間誰終能奪嫡的關鍵。

▼電視媒體公布「全國主要政治人物聲望」調查。（取自陳冠安臉書）

▲▼電視媒體公布「全國主要政治人物聲望」調查。（取自陳冠安臉書）

▲▼電視媒體公布「全國主要政治人物聲望」調查。（取自陳冠安臉書）

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