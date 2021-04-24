　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蔡英文根本不關心藻礁　孫大千籲環團清醒：不必再對她懷抱期待

▲孫大千24日批評蔡英文根本不關心藻礁議題。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▲孫大千24日批評蔡英文根本不關心藻礁議題。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

記者蘇晏男／台北報導

珍愛藻礁公投8月28日登場，國民黨政策會副執行長孫大千24日透過臉書呼籲環保團體清醒，認清事實，不必再對總統蔡英文懷抱任何不切實際的希望和期待，因為蔡英文正以拖待變，藉著一次又一次看似誠懇的溝通對話來消磨台灣人民守護藻礁的意志。

孫大千認為，首先，蔡英文根本不在意大談藻礁，反而是打算硬幹到底，完成三接，犧牲藻礁也在所不惜，否則，她至少可以宣布先暫停三接工程，靜待公投結果；其次，蔡英文日前公開宣示堅決反核的立場，某種程度是惡意把重啟核四和保護藻礁做連結，也是變相提醒環團保護藻礁就等於是擁核。

孫大千表示，姑且不論蔡英文在參選總統前對藻礁永存所做出的承諾，但她當選總統後，連續5年，每年都和環保團體定期會面，居然現在還是一個狀況外的局外人，這只能代表蔡英文根本沒有真正關心過這個議題。

孫大千批評，更惡劣的是，總統府發言人居然還可以出來鬼扯一堆五四三的風涼話，「若心胸開放，心情就不會沉重」，大潭藻礁已經面臨生死關頭，岌岌可危，相信任何一位支持生態保育的民眾心情都是一樣的沉重，這和心胸開放一點關係也沒有。難道心胸開放，大潭藻礁就可以存活下來嗎？

ET快訊
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨稱萬巒豬腳「全台灣豬」　藍營人士揪出「產地加拿大」業者

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

柯建銘譏國民黨「自我亂演撞牆」　質問炒作監視器監控「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

民進黨稱萬巒豬腳「全台灣豬」　藍營人士揪出「產地加拿大」業者

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

柯建銘譏國民黨「自我亂演撞牆」　質問炒作監視器監控「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

民進黨稱萬巒豬腳「全台灣豬」　藍營人士揪出「產地加拿大」業者

這就是職棒！被罵髒話、椅子滿天飛　陳義信、王俊郎超懷念

龍星涼驚感染新冠病毒！　上週同台超大咖女神

陳家駒陽春砲！江坤宇二壘安添分　兄弟3局2比0領先味全龍

「襯衫」怎麼紮是一門學問！3種方法變換造型　還能遮肉顯腿長

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了，把時間拿來烤肉

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

政治熱門新聞

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

蔡英文才宣示改革...太魯閣今撞飛工人

影／7歲男童遭教練連摔27次腦死　家屬求助立委

高雄十年最有感建設　冠軍是韓國瑜政績

中壢警不當盤查惹議　鄭文燦說話了

圖／國民黨辦公室被裝監視器　立法院：工程暫緩

男童遭連摔27次腦死　立委要檢警查明真相

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇

民進黨偷竊紀錄曝光　國民黨點名「這三人」

地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

學者列8點曝：美國可能對賴清德充滿興趣

口譯哥返台參選　呱吉：最有可能選這區

太魯閣號再傳意外　林為洲批：無能政府

警稱「不認識」就盤查　邱顯智搬釋字535分析

更多熱門

相關新聞

藻礁爭議解套新主張　黃適卓訪專家

藻礁爭議解套新主張　黃適卓訪專家

2022桃園市長參選人、前立委黃適卓，23日在臉書Po出親自訪問藻礁專家、中興大學生命科學系教授林幸助的內文，並做出競選承諾「藻礁保育與經濟發展可以並存！我挺藻礁保育，我也挺三接！」黃適卓強調，生態保育不是畫一塊地隔絕人類，而是讓土地和環境生態兼顧，生態與開發不是零和關係！

孫大千批蔡英文「再次」利用環團

孫大千批蔡英文「再次」利用環團

三接蓋定了！總統府要環團「心胸開放」

三接蓋定了！總統府要環團「心胸開放」

蔡英文見環團三接仍無共識　蘇貞昌：謙卑傾聽

蔡英文見環團三接仍無共識　蘇貞昌：謙卑傾聽

蔡英文接見環團「三接無共識」　政院：已盤點環團提出的方案

蔡英文接見環團「三接無共識」　政院：已盤點環團提出的方案

關鍵字：

孫大千藻礁.蔡英文三接公投

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面