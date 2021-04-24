批蔡英文根本不關心藻礁　孫大千籲環團清醒：不必再對她懷抱期待

▲孫大千24日批評蔡英文根本不關心藻礁議題。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

記者蘇晏男／台北報導

珍愛藻礁公投8月28日登場，國民黨政策會副執行長孫大千24日透過臉書呼籲環保團體清醒，認清事實，不必再對總統蔡英文懷抱任何不切實際的希望和期待，因為蔡英文正以拖待變，藉著一次又一次看似誠懇的溝通對話來消磨台灣人民守護藻礁的意志。

孫大千認為，首先，蔡英文根本不在意大談藻礁，反而是打算硬幹到底，完成三接，犧牲藻礁也在所不惜，否則，她至少可以宣布先暫停三接工程，靜待公投結果；其次，蔡英文日前公開宣示堅決反核的立場，某種程度是惡意把重啟核四和保護藻礁做連結，也是變相提醒環團保護藻礁就等於是擁核。

孫大千表示，姑且不論蔡英文在參選總統前對藻礁永存所做出的承諾，但她當選總統後，連續5年，每年都和環保團體定期會面，居然現在還是一個狀況外的局外人，這只能代表蔡英文根本沒有真正關心過這個議題。

孫大千批評，更惡劣的是，總統府發言人居然還可以出來鬼扯一堆五四三的風涼話，「若心胸開放，心情就不會沉重」，大潭藻礁已經面臨生死關頭，岌岌可危，相信任何一位支持生態保育的民眾心情都是一樣的沉重，這和心胸開放一點關係也沒有。難道心胸開放，大潭藻礁就可以存活下來嗎？