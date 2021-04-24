　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

▲▼網路有業者販售豬肉產地為加拿大的萬巒豬腳。（圖／翻攝自博客來）

▲網路有業者販售豬肉產地為加拿大的萬巒豬腳。（圖／翻攝自博客來）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委李德維昨日在立法院國是論壇上，發言質疑屏東萬巒豬腳恐參雜美豬肉，民進黨大動作表達不滿，要求道歉，不僅屏東綠營立委聯合召開記者會反擊，屏東縣府也立刻澄清，近5年聯合稽查結果，萬巒豬腳業者皆使用台灣豬。然而，藍營卻發現，網路上有家打著販售萬巒豬腳名號的商家，其豬肉產地卻是來自加拿大。

2020年爭論近半年的美國豬肉進口行政命令，民進黨立委挾人數優勢，以「不標示萊劑」方式三讀過關，自2021年元旦起開放進口；根據衛福部食藥署設立的「豬肉儀錶板」，自1月1日起至4月21日，總計進口1087公噸美豬，但市場流向卻不明。

李德維遂在23日國是論壇上，質疑進口美豬肉去向，但說出「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」民進黨籍屏東立委莊瑞雄聽聞後相當不滿，先在臉書批評李侮辱萬巒豬腳，接著，又聯合其他黨內屏東立委，包括周春米、鍾佳濱，以及無黨籍立委蘇震清召開記者會，紛紛要求李德維應該對此立即道歉。

同日下午，屏東縣長潘孟安透過臉書強調，屏東萬巒豬腳聞名世界，就是因為使用「台灣溫體豬」，並表示屏東縣府聯合稽查小組最近5年查核萬巒豬腳，業者使用的全部都是台灣豬，屠宰證明、進貨證明清清楚楚，請不要用謠言來傷害地方產業。

到了晚間，民進黨臉書則進一步指出，屏東縣政府聯合稽查小組，每年不定時進行萬巒豬腳肉品抽檢驗，近5年的檢驗及溯源紀錄顯示，萬巒鄉10家豬腳業者，從屠宰證明、進貨單等證明都是台灣豬，且店家門口有標示使用台灣豬，完全沒有進口豬肉。

在民進黨大動作要求道歉之下，李德維轉載臉書「一級嘴砲技術士」的一篇PO文，該文點出台灣一年約35％市售豬腳為進口豬腳，並反擊綠營，「豬腳要是沒有冰過，你要怎麼鋸成一塊一塊的豬腳圈？」此外，該篇文章的附圖，顯示的確有廠商販售的萬巒豬腳，豬肉產地為加拿大。

值得一提的是，同樣資訊也被國民黨市議員游淑慧、前國民黨屏東縣黨部書記長、現任救國團屏東縣團友會副總幹事林育先PO上臉書。

林育先的臉書文寫道，「其實市面上真的有打著萬巒豬腳名號，加工地在台灣，但豬肉產地是加拿大。但是有明確標示唷！」他也強調，這時綠營非常團結支持台灣豬，既然如此，那為何要進口萊豬來台灣呢？國人其實不討厭進口豬，大家是怕吃到萊豬，影響健康！「全力支持屏東萬巒豬腳，支持明確標示，反萊豬」。

事後，林育先接受《ETtoday新聞雲》記者電訪，他表示，他先在李德維臉書看到該資訊，於是上網搜尋，最後在網路商城博客來上發現這家名為「正源萬巒豬腳」的業者。「大部分品項都寫台灣，只有這款提到加拿大」。

林育先指出，屏東萬巒街上賣的豬腳都是台灣豬，但不敢保證市面上打著「萬巒豬腳」名號的商品，就一定是使用台灣豬肉；萬巒豬腳有歷史淵源，李德維指名道姓點出萬巒豬腳可能混美豬肉，對該產業影響大，確實有不妥之處，但能理解他想表達的是豬肉流向不明。

▼林育先發現網路上販售豬肉產地為加拿大的萬巒豬腳。（點圖可放大／翻攝自Facebook／林育先）

▼林育先發現網路上販售豬肉產地為加拿大的萬巒豬腳。（圖／翻攝自Facebook／林育先）

▼林育先（圖右）與東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉品嘗屏東知名萬巒豬腳店。（合併圖／林育先提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼林育先品嘗屏東知名萬巒豬腳店。（合併圖／林育先提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

ET快訊
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
7歲童腦死…館長怒了：從沒看過這種摔法！親示範「3關鍵動作」
小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基層盼國民黨集中力量打2022選戰　連勝文：願為促進黨的團結合作

台鐵小站虧損、退休金由政府吸收　王國材承諾：員工薪資福利不變

「工區觀念非常不好！已全部停工」　王國材曝未來復工條件

廠商違規施工惹禍　台鐵裁處30萬、終止合約列黑名單

連勝文參加黃復興黨員座談會　支持者當場力拱選黨主席

王國材向蘇貞昌報告「台鐵改革」　2條件完成後朝「企業化」規劃

帛琉遭舒立基颱風侵襲　台灣捐100萬美元助重建觀光、基礎建設

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有親口跟我請假

謝長廷舉證「台灣排含氚核廢水」　連勝文：不是台電說謊就是謝長廷說謊

LIVE／太魯閣號再爆事故　行政院臨時記者會！王國材親上火線

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

基層盼國民黨集中力量打2022選戰　連勝文：願為促進黨的團結合作

台鐵小站虧損、退休金由政府吸收　王國材承諾：員工薪資福利不變

「工區觀念非常不好！已全部停工」　王國材曝未來復工條件

廠商違規施工惹禍　台鐵裁處30萬、終止合約列黑名單

連勝文參加黃復興黨員座談會　支持者當場力拱選黨主席

王國材向蘇貞昌報告「台鐵改革」　2條件完成後朝「企業化」規劃

帛琉遭舒立基颱風侵襲　台灣捐100萬美元助重建觀光、基礎建設

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有親口跟我請假

謝長廷舉證「台灣排含氚核廢水」　連勝文：不是台電說謊就是謝長廷說謊

LIVE／太魯閣號再爆事故　行政院臨時記者會！王國材親上火線

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！天外飛來「凶器」射穿擋風玻璃　醫護當場慘死

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

蕭煌奇高雄終場猛唱3小時　集體「掛尿袋」上陣...全場傻眼

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬「最美童年照」逼哭網：永遠記得

黑龍江嚴防疫情反彈　綏化市發現「1例復陽個案」

台灣低薪高房價「央行總裁曝病因」　楊金龍：投資率太低

李佳穎突發道歉文！　自首認了「1疏失」：對不起我太蠢了

鄭凱文對決游霆崴　運彩看好兄弟贏富邦

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

謝長廷秀證據　台灣核二廠排放廢水含氚

太魯閣號又撞飛工人　羅智強轟丁怡銘

近韓人士：韓國瑜選國民黨主席機率達55％

藍營分析蔡英文民調跌幅大　7位綠營政治人物全往下滑

萬巒豬腳有非台灣豬　藍營抓到了

高雄人淚謝老天下雨　蔡英文回應了

共機休2天　今一架運8又闖我西南空域遭驅離

謝長廷稱核二廠廢水含氚　他：可申請歸化日本

防丁怡銘洗腦人民　江啟臣提修法

台灣排含氚核廢水？連勝文要求民進黨政府說明

陳水扁讚蔡啟芳「有情有義」　為國務機要費不遺餘力

台中童遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有跟我請假

更多熱門

相關新聞

蘇清泉大啖力挺萬巒豬腳

蘇清泉大啖力挺萬巒豬腳

國民黨籍立委李德維23日在立法院國是論壇針對進口豬肉流向，質疑屏東人引以為傲的萬巒豬腳，不止屏東縣民進黨籍立委周春米等強烈不滿，同黨籍安泰醫榮譽院長蘇清泉及其所有團隊完全無法接受，認為這種不當的質疑，嚴重影響萬巒豬腳的聲譽，讓人無法接受，今（24）日發表聲明並用行動力挺屏東萬巒豬腳，守護屏東重要的美食資產。

羅智強挺李德維　反嗆民進黨作賊喊抓賊

羅智強挺李德維　反嗆民進黨作賊喊抓賊

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容抹黑口水弄髒豬腳美食

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容抹黑口水弄髒豬腳美食

屏縣府澄清　萬巒豬腳全部使用台灣豬

屏縣府澄清　萬巒豬腳全部使用台灣豬

潘孟安：萬巒豬腳使用台灣豬　不要傷害地方產業

潘孟安：萬巒豬腳使用台灣豬　不要傷害地方產業

關鍵字：

萬巒豬腳李德維加拿大萊豬美豬

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

蔡依林唱一半「金曲天團突衝上台」搶唱神曲...全場炸了！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面