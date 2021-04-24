萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

▲網路有業者販售豬肉產地為加拿大的萬巒豬腳。（圖／翻攝自博客來）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委李德維昨日在立法院國是論壇上，發言質疑屏東萬巒豬腳恐參雜美豬肉，民進黨大動作表達不滿，要求道歉，不僅屏東綠營立委聯合召開記者會反擊，屏東縣府也立刻澄清，近5年聯合稽查結果，萬巒豬腳業者皆使用台灣豬。然而，藍營卻發現，網路上有家打著販售萬巒豬腳名號的商家，其豬肉產地卻是來自加拿大。

2020年爭論近半年的美國豬肉進口行政命令，民進黨立委挾人數優勢，以「不標示萊劑」方式三讀過關，自2021年元旦起開放進口；根據衛福部食藥署設立的「豬肉儀錶板」，自1月1日起至4月21日，總計進口1087公噸美豬，但市場流向卻不明。

李德維遂在23日國是論壇上，質疑進口美豬肉去向，但說出「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」民進黨籍屏東立委莊瑞雄聽聞後相當不滿，先在臉書批評李侮辱萬巒豬腳，接著，又聯合其他黨內屏東立委，包括周春米、鍾佳濱，以及無黨籍立委蘇震清召開記者會，紛紛要求李德維應該對此立即道歉。

同日下午，屏東縣長潘孟安透過臉書強調，屏東萬巒豬腳聞名世界，就是因為使用「台灣溫體豬」，並表示屏東縣府聯合稽查小組最近5年查核萬巒豬腳，業者使用的全部都是台灣豬，屠宰證明、進貨證明清清楚楚，請不要用謠言來傷害地方產業。

到了晚間，民進黨臉書則進一步指出，屏東縣政府聯合稽查小組，每年不定時進行萬巒豬腳肉品抽檢驗，近5年的檢驗及溯源紀錄顯示，萬巒鄉10家豬腳業者，從屠宰證明、進貨單等證明都是台灣豬，且店家門口有標示使用台灣豬，完全沒有進口豬肉。

在民進黨大動作要求道歉之下，李德維轉載臉書「一級嘴砲技術士」的一篇PO文，該文點出台灣一年約35％市售豬腳為進口豬腳，並反擊綠營，「豬腳要是沒有冰過，你要怎麼鋸成一塊一塊的豬腳圈？」此外，該篇文章的附圖，顯示的確有廠商販售的萬巒豬腳，豬肉產地為加拿大。

值得一提的是，同樣資訊也被國民黨市議員游淑慧、前國民黨屏東縣黨部書記長、現任救國團屏東縣團友會副總幹事林育先PO上臉書。

林育先的臉書文寫道，「其實市面上真的有打著萬巒豬腳名號，加工地在台灣，但豬肉產地是加拿大。但是有明確標示唷！」他也強調，這時綠營非常團結支持台灣豬，既然如此，那為何要進口萊豬來台灣呢？國人其實不討厭進口豬，大家是怕吃到萊豬，影響健康！「全力支持屏東萬巒豬腳，支持明確標示，反萊豬」。

事後，林育先接受《ETtoday新聞雲》記者電訪，他表示，他先在李德維臉書看到該資訊，於是上網搜尋，最後在網路商城博客來上發現這家名為「正源萬巒豬腳」的業者。「大部分品項都寫台灣，只有這款提到加拿大」。

林育先指出，屏東萬巒街上賣的豬腳都是台灣豬，但不敢保證市面上打著「萬巒豬腳」名號的商品，就一定是使用台灣豬肉；萬巒豬腳有歷史淵源，李德維指名道姓點出萬巒豬腳可能混美豬肉，對該產業影響大，確實有不妥之處，但能理解他想表達的是豬肉流向不明。

▼林育先發現網路上販售豬肉產地為加拿大的萬巒豬腳。（點圖可放大／翻攝自Facebook／林育先）

▼林育先（圖右）與東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉品嘗屏東知名萬巒豬腳店。（合併圖／林育先提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）