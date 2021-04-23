周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

▲立委周春米23日在萬巒鄉海鴻飯店召開記者會，力挺萬巒國產豬腳 。（圖／周春米服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(23)日立法委員周春米來到萬巒鄉海鴻飯店召開記者會，她痛批國民黨立委李德維在立法院國是論壇時，抹黑萬巒豬腳的來源產地，「欺人太甚」。周春米強調，她會選擇到台灣豬腳美食最出名的屏東萬巒，就是為了替萬巒的豬腳業者發聲，她要替萬巒豬腳的美味、台灣豬的品質背書，要讓所有人都能不受抹黑話語影響，繼續來萬巒品嘗美味健康的豬腳，繼續消費台灣國產豬。

▲▼周春米力挺萬巒國產豬腳。

周春米表示，根據屏東縣聯合稽查小組近5年針對萬巒豬腳肉品的抽、檢驗及溯源紀錄顯示，萬巒鄉10家萬巒豬腳街業者都會定期檢驗稽查，從政府規定的屠宰證明、進貨單來看，全部都使用台灣豬，而且檢驗稽查通過的店家，門口也會貼有台灣豬的標章，這就是正字標記。

她說，萬巒豬腳遠近馳名，品質有口皆碑，不能因為沒有查證過的說法，讓抹黑口水弄髒豬腳美食、「打擊在地產業」，她要求李德維向萬巒豬腳的業者道歉，不要因為一時的抹黑言語，傷害台灣重要的養豬產業。

萬巒豬腳街業者代表指出，從萬巒豬腳產業開始營運後，都使用台灣國產豬隻，而不是像外界或是單一政治人物質疑的，有任何魚目混珠的行為，業者們今天集體出席，不僅拿出檢驗證明，更要提出強烈抗議，這種抹黑萬巒豬腳的行為，他們絕不能接受，要求抹黑者道歉！

出席這場記者會人員有海鴻飯店、林家豬腳、興萬泰小吃部、光之味餐館、大人物餐廳、萬巒鄉代表會主席潘進丁、萬巒鄉前鄉長林碧乾。

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