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7歲童下跪「澆不熄柔道精神」！恐怖教練教學畫面曝　網轟：殺人犯

▲▼台中7歲童遭柔道教練摔到腦死，何教練過往教學畫面曝光。（圖／翻攝YouTube）

▲何教練教導學童柔道中基本的槓桿原理。（圖／翻攝YouTube，下同）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中一名7歲黃姓男童前往私人柔道館上課，不料卻遭何姓教練及另名國小四年級學長狂摔，即便下跪求饒但仍被連摔27次，造成腦部重創，醫師更診斷黃童即便救活未來也是植物人，須終生依靠呼吸器過活。如今何教練過往教學畫面也曝光，網友挖出2011年何教練講解柔道中基本槓桿原理的影片，痛批根本就是「殺人犯」。

網友挖出2011年上傳的YouTube影片，何教練身穿潔白道服，教導孩子們柔道中最基本的槓桿原理，「我們力臂抓好，拉越長、接觸越多越好，重心延到這邊，翻不起來我就要站起來，再翻不起來我就要用腳來，這就是自然反應，我要怎麼教你，老師不用教你自己就會了！」何教練更稱「所以柔道，就是自然才叫柔道！」

影片曝光後，網友也紛紛怒斥「殺人犯」、「可惡傲慢的殺人犯」、「以柔殺童」、「基本槓桿摔死別人小孩的原理」、「這教練教的是真功夫，能把別人打道腦死的那種真功夫」、「還好我不會柔道，所以我現在沒有腦死」、「大家看清楚一點，教練要教你如何把男童摔到腦死」、「7歲童下跪也不能澆熄柔道精神，摔到盡頭，柔道界的楷模！」

▲▼台中7歲童遭柔道教練摔到腦死，何教練過往教學畫面曝光。（圖／翻攝YouTube）

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