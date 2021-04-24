快訊／7歲柔道童被摔腦死　校方集氣「全班錄音」送病房為他加油

▲南陽國小PO文為腦死的黃姓學童集氣。（圖／翻攝自「臺中市豐原區南陽國民小學」臉書粉專）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市7歲黃姓學童日前於校外私人柔道館練習，遭何姓教練和幾名學長重摔27次導致腦死，目前仍於加護病房觀察；黃童就讀的南陽國小校方稍早在臉書粉專發文，指導師帶著全班同學錄音到醫院為他加油，承諾會提供家長相關法律資源進行訴訟求償，也呼籲所有關心黃童安全的網友一起為他集氣。

校方PO文表示，事情發生後除進行緊急校安通報，校長、主任和家長會長都到院慰問家屬，導師還帶著全班學童的錄音，為黃童加油打氣，也主動聯繫立委江啟臣、台中市議員張瀞分和陳本添，協助家屬召開記者會。

校方承諾會盡最大努力，協助家長還原事情真相並獲得公平處理，也會提供相關法律資源進行訴訟賠償，呼籲眾人一起陪伴家屬度過難關。

校方臉書全文如下：

致關心南陽國小的所有人

一、 本校一年級黃姓學生21日晚間在家長自行安排的校外柔道館練習時發生嚴重意外，目前仍在加護病房中，該生情況相當危急，讓我們一起集氣為他加油。

二、 事情發生後，學校除了緊急校安通報外，校長偕同家長會長、主任、導師前往醫院慰問家屬，導師也帶著全班學童的錄音，為黃童加油打氣。同時主動聯繫江啟臣立委、張瀞分議員、陳本添議員等民意代表協助家屬舉辦記者會，讓此意外事件曝光與受到關注，也非常感謝謝志忠議員、陳清龍議員致電關心。校方會盡最大努力協助家長還原事情真相以及得到公平的處理。

三、 此外，學校與家長會將主動積極地提供家長相關的法律資源，進行法律訴訟與賠償。在此，我們也邀請關心學童安全的大家，一起用祝福. 關懷陪伴家長度過這個難過的關卡。