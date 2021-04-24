7歲柔道童腦死！冷血教練探病全程噤聲　家屬轟：他只關心道館

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中一名7歲黃姓男童21日到私人柔道館上課時，遭到何姓教練及一名國小四年級的學長連摔27次，導致他頭部重創，送醫後被宣告腦死。救治的醫師表示，男童求生意志強烈，希望不要放棄搶救，而男童姑姑24日到醫院探視時表示，教練僅21日當晚由警方陪同到醫院，但全程一句道歉都沒有，讓姑姑忍不住痛批，「他只關心他的道館」。

▲7歲柔道童腦死，姑姑怒批教練，「他只關心他的道館」。（圖／記者李忠憲攝）

回顧案情，男童到台中市柔道館參加免費課程，但才剛上2周根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就被學長狂過肩摔20多次，過程中男童不斷哀嚎求饒，但何姓教練竟全程無視，還冷血的說，「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔」，又把男童抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐、腦震盪、顱內出血，緊急送醫後被宣判腦死。

▲何姓教練矢口否認犯行，台中地檢署複訊後將他無保請回。（圖／翻自同富國中柔道隊）



男童姑姑24日到醫院探視時透露，事發當晚學校老師就立刻來關心男童傷勢，但教練卻是警方陪同才到場，且整個過程都沒有說半句話，甚至一句道歉都沒有，「他就是認為說表面上來一下就走了」，姑姑事後也忍不住痛批，「他只關心他的道館」。

據了解，何姓教練從法警退休後，先在原台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹進到台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址教課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣，而他事後也被警方帶回調查，並被依過失傷害罪嫌移送法辦。台中地檢署複訊後，因相關人證事證有待釐清，另何姓教練並無逃亡之虞，最後將他無保請回。

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