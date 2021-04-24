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帶過奧運選手！摔童柔道教練沒證照「教課10年」　網轟：根本霸凌

▲▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死，何姓教練被起底，柔道六段，帶隊多次征戰全國。（圖／翻自同富國中柔道隊）

▲教練（圖右）被起底是退休法警。（圖／翻攝自Facebook／同富國中柔道隊）

記者曾筠淇／綜合報導

台中一名7歲男童21日到私人柔道館上課，結果卻被何姓教練及小四學長重摔，倒地送醫後，被宣告腦死。該名教練被起底是退休法警，柔道6段，還有網友發現他曾擔任全中運、全原運的領隊，其中更帶到奧運選手，經驗相當豐富，質疑這次事件根本是「惡意操學生」。

黃姓男童8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，而21日與教練、學長對練，更是接連被重摔在地27次。在過程中，男童不斷哭喊自己的腳很痛，但是何姓教練不但沒停止，還認為一切都是裝的，繼續抓起男童繼續對練，男童最後翻白眼送醫，因顱內出血開刀，目前則處於腦死狀態。

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事發過後，何姓教練被起底，現年67歲，是退休法警，柔道6段，已經教課10多年，且曾帶隊征戰全國多場比賽，在中部頗有名氣。

▲▼ 。（圖／翻攝自網路）

▲▼何教練經驗豐富。（圖／翻攝自網路）

▲▼ 。（圖／翻攝自網路）

還有網友發現，何姓教練曾擔任109年全國中等學校運動會「國女組柔道」的領隊兼教練；而在110年全國原住民族運動會中，他也擔任了柔道項目的領隊，其中還帶到台灣奧運柔道培訓隊選手，經驗相當豐富。因此，網友就忍不住怒轟，「原住民運動會的領隊，裡面還有奧運選手，教練的經驗非常資深，一定知道練柔道的風險，感覺是惡意操學生。」

不少網友也在PTT上表示，「明顯是霸凌吧，而且教練也有分」、「欺負不會還手或比你弱的人」、「把7歲小孩摔到不會動，何教練真有你的」、「這想也知道他一直都是這樣教，只是這次出事了」、「小孩被道場霸凌，這教練連人都不配當」。

此外，中華民國柔道總會今（24）日上午在臉書發文表示，看到這樣的新聞事件實在痛心，嚴正譴責何姓教練不適合擔任柔道教練，且他並未具有總會核發的教練證照，「從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式。」

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