跟男友媽年紀一樣大！鮮肉還想「先上車後補票」　網回1句最中肯

▲熟女疑慮和鮮肉男友的未來。（示意圖／視覺中國）



記者崔子柔／綜合報導

姐弟戀在現今社會已經屢見不鮮，但如果2人年齡差距過大，甚至女方已經和男方媽媽同歲數，還是不免讓人產生疑慮。一位女網友就困擾地說，「知道這段戀情的朋友沒有一個是看好及祝福」。

該名女網友昨（23）日在臉書社團「匿名公社」發文表示，她比男友大18歲，和男友媽媽年紀一樣大，自己心裡有數覺得這段感情不會開花結果，但男友仍堅持要和她交往，「還說可以先上車後補票」。

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▲原PO發文提問。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）



原PO疑惑，「不明白以他那麼年輕，怎麼可能會愛上年紀差異大的我」，雖然男友堅定的說「是一種感覺，喜歡就是喜歡」、「是你和我兩個在一起，並不是和別人在一起談感情」，不過身邊朋友得知後竟沒有一個看好，讓原PO相當猶豫，「我很沉溺依賴他，喜歡跟他在一起聊天相處的感覺，卻又不得不面對現實面」，「是否真的要早日斬斷好好想清楚未來」？

不少網友認為，根據原PO的敘述，對方「只是不想努力了」、「只想上車不想補票吧」、「典型的阿姨我不想努力了」、「過來人經驗，分開機率非常高，當下的快樂外不代表未來的幸福」、「『先上車後補票』就是想跟你上床的藉口罷了，有責任、真的愛妳的人不會說出先上車後補票這種話。」

但也有人覺得談感情求的就是自己開心，「未來的事很難說啦，跟著感覺走就好了」、「享受現在的甜蜜吧，其他的就順其自然」、「只是談談戀愛而已有何妨，如果對方有不合理的要求一定要拒絕」、「就享受當下吧！但也要心裡有底，別完全暈船暈到死都不回頭」。

▼不少網友認為，男方只差沒說出「不想努力了」。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

