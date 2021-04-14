太魯閣事故台東救助專戶　700多萬善款將全用於傷者及罹難者家屬

▲ 0402太魯閣事故台東救助金專戶，7百餘萬善款將全數用於傷者及罹難者家屬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台鐵太魯閣號408車次重大事故，造成台東縣內多位鄉親傷亡，台東縣政府社會處啟動社會救助專戶接受各界捐款，截至14日中午計4百餘筆、7百餘萬元入帳，縣府也草擬「0402太魯閣號事故關懷慰問暨生活重建」計畫，於14日召開110年度第一次台東縣社會救助金專戶委員會議，會中討論研商外界捐款運用方式。經縣長饒慶鈴裁示，近日各界愛心善款縣府會全數作為慰問金充分運用在傷者及罹難者家屬，後續也將結合社會大眾資源進行心理輔導等工作。

饒慶鈴表示，縣府自4日起接受各界捐款，截至14日中午12時為止，各界愛心計432筆、金額為7,093,645元入帳，預計到15日零時停止募款，將可達750萬元，對於這次事件感到非常悲痛，受難縣民的境遇感同身受，為善用社會大眾捐款，捐款將用最快的速度全數轉發傷者及罹難者家屬，並提供通案性與即時性協助。

饒慶鈴指出，有關「0402太魯閣事故關懷指定捐款」於委員會決議依據慰問對象作傷亡分級，其中死亡慰問金每人發放新台幣30萬元、受傷者依檢傷分級5-1級發放3~20萬元，估計約新台幣748萬元，由於捐款未達截止時間，委員會同意捐款總額未達或超出慰問金試算金額因應方式：1.倘若捐款總額未達發放總數，將以本專戶中一般性捐款補足差額。2.若捐款總額超出發放總數，則將依捐款總額比例「上修慰問金額」，充分將每一位捐款人的愛心善念作最有效的使用。

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