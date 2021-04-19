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太魯閣號11億善款運用　時力：監督委員會應納家屬代表

▲▼時代力量召開記者會，針對善款運用提出建議。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

▲時代力量召開記者會，針對善款運用提出建議。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

​記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號事故釀重大死傷，11億元善款如何運用備受關注。時代力量立法院黨團19日舉行記者會，建議善款的監督管理委員會應納家屬代表。

黨團副總召陳椒華表示，政府妥善使用這筆善款，才對得起國人善意，期盼捐款使用情形公開化、透明化，讓民眾清楚自己的愛心是否有幫助到需要的人；此外，對比2018年的普悠瑪列車事故，政府未發起社會捐款，此次政府設置募款專戶，政府應對於何種災難事件設置專戶與否的標準提出說明。​

黨團總召邱顯智指出，衛福部的任務還沒結束，未來受難者家屬心理治療及重建的工作，須由政府主責和整合，對於善款的監督管理委員會，目前其中的委員，有10個以上的政府部會單位代表，不僅缺少災民代表，社會公正人士也只有5位學者專家，稍嫌不足。​

為因應未來高度專業的心理治療與重建等相關經費的支出和工作，邱顯智提出，衛福部應廣納專業人員的意見，多加邀醫學、臨床心理、諮商心理、社工等相關領域公協學會的代表，他們的參與有助心理治療與重建工作的安排與執行，也可整合專業人力與資源，確保受難家屬獲得即時、充分與專業的協助。 ​

黨團幹事長王婉諭表示，失去至親、身心靈遭遇嚴重創傷的倖存者與家屬，他們的實際需求急需被釐清與給予支持，衛福部預計以「一戶一社工」的陪伴方式提供受難者服務，然而，受難者的戶籍地以台東、新北及台北佔多數，一戶一社工是否讓原先地方社工人力已相當缺乏的狀況更嚴峻，衛福部應儘速與地方政府確認人力與資格是否足夠，釐清需由中央提供協助的部分。​

王婉諭提到，衛福部一日之內決策大逆轉，改變原先強調的「專業規畫」，改全額撥付，但衛福部未說明，這樣依捐款總金額多寡直接分配，而非依照家戶需求的作法，與原先藉由「一戶一社工」了解各家戶需求的做法，有所矛盾，請問衛福部，目前是否確實掌握罹難者遺屬及傷者的需求，究竟有多少受難者為家庭主要經濟來源？家庭背後又有多少受扶養人失去照顧，其中有多少為未成年人、高齡者或身心障礙者，因而有更多特殊的照顧需求？​

此外，王婉諭表示，衛福部目前打算以發放現金的方式，提供心理重建的相關資源，由受難者及家屬自行尋找合適的諮商、心理治療或精神醫療院所，但台灣近年在災難心理衛生的人才培育方式鬆散，過去，衛福部曾撰寫災難心理衛生教材、辦理種子師資培訓，但改由各醫療單位或民間團體自行辦理，各系統間逐漸缺乏協力，導致台灣的災難心理衛生經驗難以傳承、人才不斷流失。​

王婉諭認為，爾後在受難者及家屬領到撫慰金或相關補助後，恐怕未能找到相應適合的服務，在這種情況下，受難者及罹難者家屬如何獲得心理重建的資源與管道，仍需衛福部盡速掌握渠等實際狀況與需求，並進行有效銜接，提供後續合適的諮商、心理治療或精神醫療院所的資源管道，而不是撥付善款後就了事結束，未來，衛福部應提出災難心理衛生專業培訓的中長期規劃，正視與解決台灣這部分的不足。​

最後，時力黨團呼籲，衛福部應依部長的承諾，公布善款委員會的會議記錄，並依《公益勸募條例》定期徵信、依指定用途使用，落實透明公開原則，才能讓民眾安心、放心。

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