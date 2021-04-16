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國民黨列舉重大災害事件：太魯閣號善款委員會災民比史上最低

▲高雄氣爆。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄氣爆災民代表占比達36.8%。（圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／新北報導

針對太魯閣號事故善款分配爭議，國民黨16日批評，蔡政府是史上最不重視災民需求的政府。經查證，太魯閣號善款管理委員會保留的災民代表席次只有2人，而且目前為止，還沒有推舉出代表來參加會議。國民黨舉出台灣過去重大事故，發現太魯閣號善款委員會災民比是史上最低。

國民黨指出，太魯閣事故善款管理委員會的災民代表，是台灣歷次重大事故的善款管理委員會中，席次最少、占比最低，足以證明蔡政府不在乎災民想法。

根據資料顯示，台灣過去的重大災害，善款管理委員會皆保留災民或災區的代表席次：莫拉克風災的災民代表席次為8席，占比達22.9%、高雄氣爆的災民代表席次為7席，占比達36.8%、八仙塵爆的災民代表席次為7席，占比達33.3%、台南地震和花蓮地震的災民代表皆為3席，占比也分別達到20%和16.7%。

反觀太魯閣事故的善款管理委員會，災民代表僅有2席，占比只有10.5%，都是史上最低。國民黨指出，目前這筆善款有高達6成的民眾對於善款流向存在疑慮，受災者也質疑，委員組成比例不合理，讓受災者的聲音，執政者根本聽不到。

國民黨呼籲，提高受災者比例、確保受災者代表出席之前，委員會開再多的會議，都毫無意義，也都無法真正反映受災者真實需求，也無法說服國人相信衛福部能夠妥善運用這筆善款。

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