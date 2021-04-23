Youtuber「油條兄弟」整人害到自己　「KTV臨檢」被控妨害秩序

▲Youtuber找人假扮警察惡整友人，差點吃上假冒公務員官司。（圖／翻攝油條兄弟）

記者劉昌松／台北報導

Youtuber「油條兄弟」經常自製各種惡搞整人影片，去年底上傳1段朋友生日派對時，有警察衝進KTV包廂找出預藏「假毒品」的橋段，被刑事局認為有觸犯「假冒公務員服章官銜」罪嫌，但台北地檢署調查，影片中演員穿的是租來的舊式制服，且影片從頭到尾都在強調是在整人，認為罪嫌不足，處分不起訴黃姓、朱姓2被告。

「油條兄弟」在2020年12月16日上傳一段「史無前例！最強整人企劃！變調的生日派對！」10分鐘影片中，黃姓男子說明要惡搞1名生日的朋友，製作單位用鹽巴假裝是毒品裝袋藏好，還安插隱藏攝影機，等壽星到場後，一夥人開心歡唱。

▲整人影片中，壽星發現妻子包包被找到毒品時嚇傻。（圖／翻攝油條兄弟）

過沒多久，突然有2名「警察」進入包廂，有模有樣的表明要臨檢，並且在壽星的妻子包包內，找到製作單位偷放進去的假毒品，壽星當場嚇得不知所措，製作單位才公布是個整人橋段。

影片上網後，警方認為片中扮演警察的人涉嫌《刑法》「假冒公務員服章官銜」罪，將「油條兄弟」成員黃姓男子和扮演警察的朱姓男子函送法辦，但檢察官調查，片中的警察制服，是製作單位租來的舊式制服，和已經改版的深色制服明顯不同，且影片標題舊式「整人企劃」，一般人應該不會認為影片中是真警察，因此處分不起訴黃男和朱男。

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