和警察對槓吃虧都是自己　網哭： 台灣是「人治優先」的法治社會

▲詹姓非洲鼓女師22日上午上課途中被員警攔查，引發網友對警察盤查正當性的討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

一位詹姓女舞蹈老師於臉書指控遭中壢警方以「我不認識你」的理由進行盤查，在網路上引發許多對於警察盤查正當性的討論。對此有網友在PTT分析表示，台灣是人治優先的法治社會，遇到警察就配合，「和警察對槓，吃虧的永遠是自己」。

原PO在PTT八卦板分析指出，給大家一個觀念，台灣是「人治優先」的法治社會，所以警察就算違法搞你，通常也不會有什麼大問題，因為爭到不爽，他就會藉口動用武力，然後把你上銬帶回警局。

▲網友強調，和警察對槓，吃虧的永遠是自己。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO強調，除非你有什麼大勢力，否則小老百姓投訴根本拿警方沒輒，就算警察違法，99%是口頭警告，1%被記個申誡，然後長官補一個小功來抵銷，「和警察對槓，吃虧的永遠是自己」。

網友在推文中回應表示，「沒有黨證 不要想跟警察作對」、「有關係的人>警察公務員>普通老百姓」、「事實就是如此可悲沒錯，除非做好心理準備時間很多要跟他們玩，不然吃虧的永遠是自己，有夠可悲」、「有律師玩過，上法院法官挺鴿子（警察），最後鴿子違法也是無罪」。

知名網紅律師「楊律師」也在臉書中提到，類似的警察違法盤查爭議，從民國1年～110年「警察全勝，人民全敗」。

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