本土案例擴大⋯「機師確診」傳染給家人！華航回應了

記者李宜秦／台北報導

中華航空機師確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今日再公布，該名機師同住家人也確診。華航表示，機組員執勤皆嚴謹遵守防疫規定，目前亦全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢等要求。

華航表示，有關新冠疫情資訊均由中央流行疫情指揮中心統一公布，機組員執勤皆嚴謹遵守防疫規定，目前亦全力配合指揮中心執行疫調、擴大採檢等要求，嚴格恪遵傳染病防治法相關規範辦理，儘速有效控制感染及避免疫情擴散。

華航持續進行防疫應變措施，相關航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等，除原有清潔消毒外，都已再度強化消毒及擴大消毒範圍。近日再升級防疫應變，除立即再次消毒外，公司及機場等辦公處所皆增加消毒頻率，以美國FDA認證的高效消毒配方，每周兩次清潔消毒，電梯內按鈕面板、扶手及各樓層電梯外面板，每小時以75%酒精擦拭，電梯內部則以稀釋漂白水每日消毒4次，讓所有同仁皆可安心工作。

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相關人員皆依規定執行居家檢疫、自主健康管理等措施；為減少接觸及有效管控，相關單位亦視需安排居家或分區辦公措施。外站管理也即刻重申要求，地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩及必要防護裝備，以確保機組員安全；相關餐點供應及人員進出機艙，也強化管理。

機組員若發現進出機艙人員不符防疫規定，可當場要求及立即通報，公司將嚴加懲處及要求地勤代理商落實執行，確保讓機組員安心執勤的環境。

國際疫情仍然險峻，機組員位居航空業第一線，不論目的地疫情風險等級，依然堅守工作崗位，完成飛航任務，即使機組員謹慎遵守防疫規定、嚴格落實防護，仍面臨無所不在的病毒威脅。

▲▼確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

華航持續落實機組員執勤的防疫管理措施，以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，包括量測體溫，佩戴口罩、手套、隔離衣、護目鏡等防護裝備；飛航組員在駕駛艙內應全程佩戴口罩，僅於用餐或飲水時可輪流取下，不能同時有兩人未戴口罩。

在外站期間安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，安排房間內用餐，強化住房管理不得外出；鼓勵全員安全報告，齊心防疫。

華航致力確保每位第一線員工的身心健康，建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，並持續提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒，務必做到全方位保障機組人員安全，嚴格落實防疫。

此外，華航鼓勵所有機組員施打疫苗，除了強化自身防護能力，也提升群體保護力，目前已依機組員意願與檢疫管理規定，陸續安排機組員施打疫苗，將依指揮中心建議加速辦理。

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）