華航2機師染疫4／16足跡曝光　台北清真寺：今日暫停主麻

▲台北清真寺臉書緊急通知暫停開放。（圖／翻攝台北清真寺臉書）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布確診3例個案，其中2名是華航機師，1名機師是案1091，1名是在澳洲雪梨被驗出，未列編號，另1名確診者是飛澳洲機師的同住家人（案1090），目前華航累計4機師確診。由於3人都有台北和大園清真寺活動史，台北清真寺在今上午緊急公告暫停今天的主麻儀式。

指揮中心指出，1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史之調查，並針對在台接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診（案1090、1091）。

案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診（Ct值30）。由於該名個案109年9月來台後，就沒有再出國，因此會列本土個案。

案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返台後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診（Ct值27）。

陳時中表示，3人在4月16日12點到13點曾去台北清真寺，飛澳洲的機師還在4月19日下午去過大園清真寺，下午16點到訪全聯蘆竹竹南店。台北清真寺活動大概有400多人，這些時間曾在相同地點活動過的民眾，要自主健康管理14天，有疑似症狀要盡快戴口罩就醫。