華航「確診機師」曾到場禮拜！　大園清真寺協會：現場接觸約50人

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今公布再確診3例個案，其中2名是華航機師，且3人都有台北和桃園大園的清真寺活動史；對此，大園區清真寺協會負責人黃姓妻子今（23日）下午出面表示，經查，確診機師19日當天有來作禮拜，現場約有50人，昨一接到疫情指揮中心電話後，已經立即進行消毒，同時暫停所有宗教活動。

▲大園區清真寺協會負責人黃姓妻子親上火線說明目前情況。（圖／記者沈繼昌攝）

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今確診的3例個案中，有2人是華航機師，一名機師編號1091（印尼籍）；另一人則是在澳洲雪梨被驗出確診，未列編號；而第3名確診者則是飛澳洲機師的同住家人（案1090，印尼籍，男性），目前累計華航已有4機師確診。

陳時中指出，3名確診者16日中午12時到下午1時曾去台北清真寺，而飛澳洲的機師19日下午曾去大園清真寺，當天下午4時還曾前往全聯蘆竹南竹店消費，提醒這些時間曾在相同地點活動過的民眾，需自主健康管理14天。

稍早大園區清真寺協會負責人黃姓妻子出面表示，昨天接獲通知電話，得知確診者足跡曾到訪過大園清真寺後，已經立即通知暫停所有宗教活動，並且立刻著手進行消毒作業，「原本禮拜日都要作禮拜，現在跟大家說暫停，我們也很擔心，因為他有去裡面禮拜，19日那天他是一個人來，有戴口罩，現場差不多還有50人；我們要照顧大家，所以活動都先停掉。」

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▼目前清真寺禮拜活動都已經全面暫停。（圖／記者沈繼昌攝）