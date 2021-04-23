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D奶JKF辣模業配沐浴乳！「等4個月沒發文」寄回還流出…廠商怒求償

▲▼D奶JKF辣模因一瓶黃金沐浴乳遭告上法庭，求償1980元。（圖／翻攝自當事人粉絲專頁）

▲▼D奶JKF辣模因一瓶黃金沐浴乳遭告上法庭，求償1980元。（圖／翻攝自當事人粉絲專頁）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名D奶JKF女郎「棋棋」2019年間接到號稱「洗過像上一層粉白皙」的黃金沐浴乳業配，不料，她收到沐浴乳卻遲遲不發文，經多次催討過後，她將沐浴乳寄回給廠商，但由於她將熱縮膜連同封條一起撕掉，造成沐浴乳外漏，氣得廠商一狀告上法院，向她求償1980元。日前法院判決出爐！

廠商主張，2019年8月21日將價值1980元的沐浴乳寄送到棋棋所指定的超商，要供棋棋拍照作為發文宣傳使用，但直至2020年1月間卻都沒看到棋棋發文代銷，經過多次催討後，棋棋才傳訊息告知，將會寄還沐浴乳，沒想到收到商品時，卻發現封條被撕破、內容物也流出，導致該瓶沐浴乳不能販售，決定提告求償1980元。

對此，棋棋稱，是廠商說拍照時要將沐浴乳外面的熱縮膜撕掉才不會反光，雖然廠商有說封條不用撕開，但那封條就在熱縮膜上，如果沒有撕開，根本不可能撕掉熱縮膜。另外，她不會刻意轉開瓶蓋倒出沐浴乳，直言「如果要偷也會整瓶，倒出那麼一點點要幹什麼。」

法院勘驗沐浴乳新品發現，紙封條在熱縮膜內，並黏在瓶蓋處，廠商當庭撕開熱縮膜時，因為封條與熱縮膜有一定的距離，封條也沒被撕開，並提出收到棋棋包裹的開箱影片佐證，證明收到包裹時，封條已破掉。

此外，廠商寄送沐浴乳時有提醒棋棋，「易碎紙封條千萬不要撕破了，因為撕破了就不能賣客人了」，棋棋還回應，「好」，法院最後判棋棋應賠償廠商1980元，全案仍可上訴。

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