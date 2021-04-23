母親節促銷出新招！台中百貨推餐飲滿百送百　影城祭柯南快閃店

▲台中大魯閣新時代購物中心4月21日至5月9日舉辦母親節促銷。（圖／記者游瓊華攝，以下同）



記者游瓊華／台中報導

母親節即將到來，台中百貨業者齊推優惠活動，台中大魯閣新時代購物中心首次推出「餐飲滿佰送佰」；廣三SOGO百貨全館單筆滿3000送300元廣三SOGO商品禮券、化妝品單筆滿2000送200元廣三SOGO商品禮券；凱擘影城則搭配電影，瞄準動畫柯南迷，販售全台獨家限定套票及限定快閃店。

廣三SOGO百貨即日起到5月11日舉辦母親節檔期，全館單筆滿3000送300元廣三SOGO商品禮券、化妝品單筆滿2000送200元廣三SOGO商品禮券，28日前再享品牌日滿額送活動、10樓大家電、特選瓷器單筆滿10000送紅利點數2000點、2樓珠寶單筆滿5000送500元廣三SOGO商品禮券、按摩椅獨家單櫃滿30000加送紅利點數2000點等。

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台中大魯閣新時代購物中心即日起到5月9日舉辦母親節促銷，首次推出「餐飲滿佰送佰」，不論到任一家餐飲品牌，消費滿100元即送100元購物金。5月2日前，化妝品滿2000元送200元、百貨服飾滿3000元送300元。

此外，中友百貨則自即日起到5月10日推出金門物產展，消費還有機會抽中金門雙人來回機票及住宿券，而2020年因為疫情影響停辦的歡樂兒童劇場，今年也重新登場，找來蠟筆小新人物包括蠟筆小新、野原廣志、野原美冴及動感超人來台演出，演出日期是5/14(五)-5/16(日)總計5場，即日起開始售票。

▲凱擘影城則搭配電影，瞄準動畫柯南迷，販售全台獨家限定套票及限定快閃店。



▲中友百貨歡樂兒童劇場推人氣動畫蠟筆小新。