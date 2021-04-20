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內衣白白的她聞到「嘉明」味！女大生扮柯南　揪同校男變裝玩噁

▲桃園市某女大生上月發現在宿舍頂樓晾曬內衣竟有白色異物，後來察覺是不明液體，因此自扮柯南裝設監視器，發現是自家大學變態男大聲涉案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲女大生上月發現在宿舍頂樓晾曬的內衣有白色異物，一聞聞到嘉明的味道，因此自扮柯南，發現是同校變態男大生涉案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某大學女大生上月發現在宿舍頂樓晾曬內衣收回時，內衣上竟有不明白色污漬，結果聞到噁心腥臭味，懷疑遭不明人士「加料」，經徵得房東同意後加裝監視器，自扮柯南後果然查出是同校某男大生涉嫌在其內衣上添加疑似「嘉明味」液體，甚至多次上樓查看自己「戰果」，女大生因此將監視畫面提供警方偵辦，警方約談男大生到案，他坦承犯案也願意和解，但女大生不願和解，全案依毀損罪嫌函送桃檢偵辦。

桃園警方指出，根據報案女大生指控，平常會將衣物洗乾淨晾在宿舍頂樓曬衣場，曬衣場空間配置則是一人一個曬衣架，才不會有誤拿等問題。上月9日，她將洗好的衣服收回房間，準備換穿內衣時，竟發現內衣上有白色污漬，原以為是洗衣精殘留痕跡，但仔細一聞，卻聞到噁心的腥臭味，當場通知宿舍管理員與房東。

女大生懷疑是變態男所為，經徵得房東同意後在頂樓加裝監視器蒐證，想扮演柯南揪出變態者，女大生經過幾天蒐證後，果然查獲1名同校男大生，頭戴安全帽上樓偷走其內衣，未久又原物歸還將內衣晾曬在衣架上，經過幾次蒐證後證實是同棟同校的男大生所為，氣得將監視畫面提供給警方參考。

警方根據女大生提供監視畫面約談男大生到案說明，男大生見人贓俱獲坦承犯行，並表示願與女大生和解，但女大生堅持不願姑息拒絕和解，全案警方依毀損罪嫌移送桃檢偵辦。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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