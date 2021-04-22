維護公車路權　交通局會同警方公車站牌違停稽查

▲台南市公共運輸處偕同警察單位聯合稽查，民眾違停佔用公車停靠區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏阻公車停區違停問題，台南市公共運輸處偕同警察單位聯合稽查，交通局表示，違停公車停靠區不僅危及候車民眾的安全，也迫使公車無法進入站區，造成交通堵塞及提高其他用路人的危險，台南市公運處將不定期辦理聯合稽查勤務依法取締，呼籲用路人切勿違停公車停靠區。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視交通安全，而違規停車往往是造成交通危險的主因之一，而且公車量體大，民眾在公車停靠處違規停車，公車無法進站停靠導致占用車道上下客，後方汽機車只能繞道而過，乘客上下車均須閃避機車，險象環生，呼籲民眾尊重公共運輸的路權及乘客權益，切莫為了一己方便，造成許多人的危險與不便。

交通局長王銘德指出，除不定期辦理聯合稽查，交通局也會借重客運公司第一線司機經驗及乘車民眾反映地點，瞭解市區內公車站位違規熱點，通報警察局作為加強執法勤務規劃參考依據。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，依據道路交通管理處罰條例規定，公車停靠站10公尺內禁止停車，無論開啟雙黃閃燈臨時停車、或長時間停車都屬違規行為，警察單位可依法舉發，公運處將持續不定期辦理聯合稽查勤務，淨空公車停靠區。

另依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，機車罰鍰已提升到900至1200元；汽車一律罰1200元，公運處呼籲民眾務必遵守交通規則，不但看緊荷包避免受罰，也確保自身及他人安全及權益，共同維護市區道路交通及停車秩序。

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