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小時討厭念書老師不看好　碩士生開發「零接觸下車鈴」成公司CEO

▲台中兩名研究生開發「零接觸下車鈴」系統，乘客只要透過APP就可以啟動下車鈴，降低接觸風險。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中兩名研究生開發「零接觸下車鈴」系統，乘客只要透過APP就可以啟動下車鈴，降低接觸風險。（圖／記者游瓊華攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

台中兩位就讀東海大學資工所碩士生，25歲陳虔逸以及24歲王政堯近日成功開發出新型APP，讓民眾搭乘公車時只要按自己手機上的APP，就可啟動下車鈴準備下車，取代實體下車鈴達到「零接觸」，第一階段已在台中41、58及201路線的80輛公車裝設系統。

陳虔逸表示，自己高中不愛念書，成績都敬陪末座，連老師都不看好他，後來接觸到程式設計一頭栽入，設計出「零接觸下車鈴應用系統」，不僅成為中科智慧機器人自造基地加速器最年輕的輔導創業家，也創立公司成為CEO，跌破老師眼鏡。

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陳虔逸笑著說，為了開公司把自己當家教、打工賺得錢通通都拿出來，還得跟親朋好友借錢，「過程中也曾被打槍，但還好家人都支持，也認為疫情之下零接觸會是趨勢！」

合作夥伴王政堯也說，零接觸是下車鈴APP主要是應用短距離雙向藍芽廣播及掃描技術，乘客上車後點及，APP就會主動偵測顯示搭乘的公車及車牌，透過手機觸發該班公車下車鈴，而透過這項技術，不僅可以達到零接觸降低感染風險，老人家也不必趕著起身下車按鈴等方式，6月底將會擴大跟台中600輛公車合作裝設系統。

▲台中兩名研究生開發「零接觸下車鈴」系統，乘客只要透過APP就可以啟動下車鈴，降低接觸風險。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中兩名研究生開發「零接觸下車鈴」系統，乘客只要透過APP就可以啟動下車鈴，降低接觸風險。

無線設計更方便

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