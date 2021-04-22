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游淑慧爆頂樓違建「1層隔16間房」　建管處場勘...只多了防盜窗

▲▼台北市南港區一處違建。（圖／翻攝自Facebook／淑慧 台北市議員）

▲台北市議員游淑慧爆料「1層隔16間房」大違建。（圖／翻攝自Facebook／淑慧 台北市議員，下同）

記者蘇晏男、袁茵／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧22日在臉書踢爆北市南港區重陽路一處「超狂違建」，不僅是頂樓違建，屋主還隔間、安裝8台冷氣機，她指出，陳情人還說，小小一層樓隔了16間房間，但即便民眾向建管處檢舉，對方到現在從沒到現場勘驗，持續放任違建，讓她瞠目。不過，下午建管處及消防局均派員前往現場會勘，發現現場是既存違建，並沒有隔成16間房等重大違規事實，僅防盜窗是新增違建，已限期5月20日前改善，否則將場強制拆除。

游淑慧表示，上週她接獲民眾陳情，發現北市南港區重陽路一處房屋，不僅有頂樓違建，屋主居然還隔成數間，安裝8台冷氣主機，合理判斷應該是要出租謀利，即便是合法的5樓，也裝了6台冷氣主機，光從外觀看，就高達14台冷氣。

「據陳情人表示，他曾經冒險上去看，小小一層樓居然就隔了16間房間。」游淑慧憂心，違法隔間、高乘載電力、結構乘載、逃生壓力等消防公安問題難料，附近居民很害怕，檢舉多次，但建管處只是登錄，從2月24日到現在，居然都沒到現場看過，且這2個月內，屋主不斷施工裝潢、裝冷氣、入駐家具。

直到民眾無奈找上游淑慧，她請助理到場查看，發現工人正在搬一個一個床墊進入屋內，並對外人有強烈警覺性。游淑慧批評，民眾從2月24日開始多次檢舉，但建管處對於正在進行中的違規持續放任，「讓我瞠目」，即便上週她接獲陳情後，立刻要求建管處本週要回報查處狀況，「但星期四了～，還在等建管處「動一動」。

游淑慧也引述台北市長柯文哲曾說過「違建是國恥」斥責，這麼誇張的國恥正在台北進行式中，說什麼即報即拆？兩個月連看都沒看。

▲▼台北市南港區一處違建。（圖／翻攝自Facebook／淑慧 台北市議員）

不過，下午建管處與消防局赴現場會勘後，全案大翻轉。經現場查證，民眾向議員反映違建情事，建管處在今年1月至4月期間，共4次派員現場勘查，並沒有陳情人所說的2月迄今皆未處理的情形。

建管處也就民眾陳情內容一一釋疑，指該處頂層是既存違建，也符合每戶隔成2個使用單元的限制，因此拍照列管暫緩拆除。至於5樓2戶合法房屋隔間裝修，已領得「室內裝修施工許可證」，並沒有陳情人所說「1戶隔成16間」的情形。

不過，既存違建前方增建0.7m公尺防盜窗，則是擴大的新增違建，建管處也已於2月24日依「臺北市違章建築處理規則」第5條予以查報，並限期5月20日前改善，否則依法強制拆除。

建管處進一步說明，民眾舉報建物外牆設置多台冷氣主機部分，依內政部87年11月2日台營內字第87773182號函釋，冷氣機屬「家電設備」，不屬於建築法第7條所稱的「雜項工作物」，所以冷氣及架設物，不屬於違建查報取締範圍。

另外，5樓2戶是合法建築物，增加浴廁及居室部分，需依法申請室內裝修審查許可，經查已在109年11月底申請室內裝修審查許可，並領有「室內裝修施工許可證」，核准施工期間為109年11月26日至110年5月26日，這部分並無違規。

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