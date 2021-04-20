台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

▲翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

記者許展溢／台北報導

台灣正面臨嚴重缺水危機，部分水庫都已快見底，其中，翡翠水庫負責供應大台北地區用水，卻不受影響，學者分析主要就是，翡翠水庫的環境不良影響都有評估過，且其中的「管理委員會」有足夠經費同時發揮了功能，更裝設自動水質監測，呼籲中南部水庫一定要做好管理，不能只是花錢蓋完就沒事了。

台灣大學環工所教授駱尚廉說，翡翠水庫蓄水容量有3億噸，當時建置前甚至做了考古遺址調查，也和原住民協商好，比較特殊的是有一個「管理委員會」，有足夠經費做崩塌、污染整治，但很多水庫都沒有針對會造成污染的茶園、養雞和山坡地等種植情況管制，加上翡翠水庫一開始就說好不開放觀光，即便有部分開放露營，重點就在「污水都要有節流管制」。

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駱尚廉表示，這樣一來，就不會有其他污染，翡翠水庫更有「大台北水質水量保護區委員會」，同時這地方唯一跟很多地方不同的是，有一個「自動水質監測系統」，因此水源控制非常好，不太會有淤積等問題，水質自然就很好。

駱尚廉指出，淤積的量很少，當時以100年為設計，但現在看來可以撐到到500至1000年，可以說是能永續經營的水庫，很科學化調配放水，不會輕易放水。駱尚廉點出，花很多錢做水庫，但中南部沒有花心思做管理、整理，像過去很多水庫遇到颱風很頭痛的是，直接把乾淨的水放掉，結果氣象預報只要不准，就變成沒那麼多水。

駱尚廉最後呼籲，中南部一定要未雨綢繆才能超前部署，不能說下雨了水的問題就解決，因為水庫是花很多錢做的，要想盡辦法做好管理達到永續經營。

