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高速公路翻車幸運逃死　女「為了撿手機」遭快車撞飛50公尺身亡

高速公路翻車幸運逃死　女「為了撿手機」遭恐怖快車撞50公尺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Reaction Unit South Africa）

▲南非高速公路發生不幸車禍。（圖／翻攝自Facebook／Reaction Unit South Africa

記者李振慧／綜合報導

南非一名28歲女子與男友行駛在N2高速公路上時，車輛突然打滑翻車，2人幸運在車禍中沒有受傷，然而她為了找回手機，獨自留在事發地點四處尋找時，慘被另外一輛車撞上，當場撞飛50公尺，最後被宣告身亡。

南非警方部隊Reaction Unit South Africa發言人巴拉姆(Prem Balram)表示，事件發生在19日凌晨4時，駕駛小貨車的情侶開在N2高速公路，行駛在烏蘭加(Umhlanga)和北海岸路段(North Coast Road)時，突然發生翻車意外。

巡邏人員抵達事故現場時，發現一名男子，他表示，原本預計和女友開車從派恩鎮(Pinetown)前往科努比亞(Cornubia)，沒想到開到半路車子突然打滑，幸好2人沒有受傷。

當天凌晨5時，緊急服務部門人員在清理現場，女子還留在現場找手機，結果被右車道一輛快車撞飛，肇事車撞到人後沒有停下來，醫療人員後來被召回現場，宣判女子已經死亡。警方目前已對這起事件進行調查。

Woman Killed In Secondary Crash: N2 Umhlanga - KZN A passenger in a Toyota Hillux bakkie that overturned was killed...

Reaction Unit South Africa 發佈於 2021年4月19日 星期一
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