日月潭底「撿到手機」！iPhone 11泡水2個月　一接上電源…開機了

記者莊智勝／南投報導

全台旱情嚴重，南投縣日月潭水位不斷下探，集集消防分隊隊員在潭中進行演習時，竟還意外撿到一支iPhone 11手機，離奇的是，該支手機在沒有防水套的保護下泡水泡了兩個多月，如今因乾旱重見天日後，竟然還能照常開機，功能完全無損；警消事後也透過電信業者聯繫上失主，對方得知手機失而復得後嘖嘖稱奇。

▲集集消防分隊隊員進行演習時，在日月潭碼頭旁裸露的土石堆中撿到紅色iPhone 11。（圖／東森新聞）

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全台水情緊繃，日月潭水位直直落，原本水藍色的美麗湖泊，如今成了一片土黃色的荒地，久沉潭底的垃圾、古物紛紛藉著旱情而呈現在世人眼前，日前還有網友意外在潭底發現一塊距今275年、乾隆時期的墓碑；而上周集集消防分隊前往日月潭進行演習，隊員陳長紅在過程中眼尖發現裸露的土石堆中露出疑似手機鏡頭的物品，靠近將其拉出後，果真是支紅色iPhone 11手機。

▲手機經清理後接上電源，竟然還能開機。（圖／東森新聞）

警消將該支手機撿回隊上，發現機身、手機殼沾滿了爛泥，由於手機並未有防水套保護，且已經泡水一段時日，本來以為沒救了，沒想到經過簡單清理後，將手機接上電源，竟然還能成功開機，且功能幾乎無損。事後警消依據SIM卡號碼透過電線業者尋找失主，得知失主是一名大學生，今年228連假期間與同學前往日月潭遊玩，結果在碼頭拍照時，手機不慎掉入潭底，就這樣泡水泡了兩個多月。

失主的媽媽接獲通知後趕往當地派出所取回手機，她驚訝地表示，兒子已經買了新手機，從來就沒想過手機可以失而復得，「日月潭潭水這麼深，結果竟然還可以找到，真的太不可思議了！」

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▼因日月潭水位下降，沉入潭底的iPhone手機才得以被眼尖的陳姓隊員發現。（圖／東森新聞）