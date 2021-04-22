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載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！23歲軍人下場曝

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲新竹阿伯載妻子回家，遭23歲軍人騎重機撞上，當場肢體變形慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名23歲范姓軍人2019年間騎著重機沿關西鎮正義路東往西新埔鎮方向行駛，不料，途中撞上一對騎著電動代步車過馬路的老夫婦，其中朱姓老伯肢體變形當場死亡，朱妻則是多處骨折。事後范男被依過失致死罪判刑5月，獲緩刑5年，可上訴。

檢方調查，范男2019年12月25日清晨6時11分左右，騎著大型重型機車沿關西鎮正義路東往西新埔鎮方向行駛，行經石光里石岡子路段時，見交通指示「慢」字竟沒有減速，反倒超速行駛，當場與騎乘電動代步車，載著老婆準備穿越正義路回家的朱姓老伯發生碰撞。

3人頓時撞成一團、慘摔在地，朱姓老伯受有四肢大面積開放性傷口及肢體變形當場死亡，朱妻則是受有右側脛骨、腓骨開放性骨折、韌帶斷裂及腦震盪等傷害。

檢方發現，事發時朱姓老伯穿越雙黃線又沒有充分注意左右來車，與高速行駛、沒有注意車前狀況的范男，同為肇事原因，依過失致死罪將范男起訴。

新竹地方法院審酌，范男坦承犯行，也與朱姓老伯家屬以90萬元金額成立調解，並當庭先交付20萬元，剩餘70萬元將按月於每個月10日前匯款1萬元，認為他犯後態度良好，家屬也願意原諒他，最後依照過失致死罪將范男判刑5月，給予緩刑5年，全案仍可上訴。

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