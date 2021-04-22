整形變偷吃！名醫勾纏人妻患者「飯店升等」爽慶生…喊：愛您的懂事

▲高雄整形名醫外遇。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名已婚整形名醫與到診所內整形的女子安安（化名）展開不倫戀！正宮發現後怒告小三，雙方以50萬元調解，並約定不可外流調解筆錄內容，沒想到小三竟沒悔改，還與丈夫藕斷絲連，氣得她再度提告，法院日前判小三應賠償正宮90萬元。可上訴。

正宮主張，已婚小三2019年1、2月間到丈夫的醫美診所進行整形，之後也陸續回診、進行其他醫美療程，沒想到2人竟多次私下外出，LINE中還有不少曖昧訊息，2019年11月1日2人更到飯店開房間住宿兩晚，被她抓包後，她怒告小三，最後雙方以50萬元達成調解，並約定調解筆錄內容不可外流，若違反必須賠償對方100萬元。

不料，雙方調解完不到半個月，小三的律師便將調解筆錄轉傳給人夫，小三也不知警惕，仍與人夫藕斷絲連。人夫同月在飯店開房間，送玫瑰花幫小三慶生，正宮發現後氣炸，再度告上法庭，要求小三寫下悔過書，並求償100萬元精神撫慰金，另再求償外流調解筆錄內容的違約金100萬元。

▲整形名醫細心安排約會行程，要幫小三慶生。（示意圖／視覺中國CFP）

小三辯稱，調解過後，她只有在2020年3月26日與人夫碰面還書、喝咖啡，當天就返家，沒有與人夫住飯店，這之後也沒有與人夫聯絡，另外，那些對話紀錄是在調解前的，且都是人夫自己在講，「我只是單純回應而已」，沒有侵害正宮的配偶權，也沒有委託律師將調解筆錄傳給人夫。

但法院勘驗對話內容發現，小三於2020年3月26日確實計畫搭高鐵南下，人夫亦安排好約會行程，要先帶小三去吃牛肉，再去西子灣，緊接著吃甜點、拿衣服以慶祝生日，也預定好當天的飯店房間，並特別吩咐訂房人員要「高樓層、一大床房、升等哦！」，但最後因小三有事，臨時取消住房。

小三面對人夫詢問「我們都淨身後，才住在一起，怕嗎？」，曾無所畏懼地回應，「怕啥」，人夫更大膽示愛「愛您的懂事！疼您的聽話，我去睡了」，2人還互傳飛吻貼圖。高雄地院審酌各項事證，不採信小三的說詞，判小三應賠償正宮40萬元精神撫慰金、50萬元違約金，全案仍可上訴。