全場最年輕！　崑大餐飲系張力文「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠

▲崑大餐飲系張力文，參加「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠，表現令人激賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，前往台中市說書旅人咖啡廳參加「2021 手沖咖啡交流賽」，與全國30名咖啡好手同場競技，在激烈的賽事中，二年級張力文身全場年紀最小的參賽選手，卻以精湛穩定的沖煮技巧及穩重的臺風獲得評審青睞，一舉奪得職業手沖組冠軍，相當不容易！

「2021 手沖咖啡交流賽」難度極高，主辦單位為維持比賽的專業性及公平性，共邀請了業界四位專業評審來評選此次的賽事，第一、二輪是採用淘汰制來取得晉級，而複賽是在十分鐘內要沖煮兩壺咖啡，使用「慣用手與非慣用手」一起沖煮咖啡，決賽則使用巴拿馬藝伎咖啡5分鐘內完成沖煮、風味介紹及實用手法與參數等。每位選手需在限定的時間內完成指定咖啡沖煮，並且需要進行風味、餘韻、酸值、甜感、平衡、口感等感官描述，不僅考驗選手的技能，對於感官能力也是相當大的考驗，有助於選手提升對陌生環境掌控的能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崑大餐飲系二年級張力文平時就喜歡喝咖啡，也時常與同學討論風味，此次她發揮平常在校辛苦練習的成果且盡力達到指導老師施智偉的要求，完成了一杯細緻且風味清晰明亮的咖啡，技壓群雄，榮獲比賽冠軍。此次參賽選手有30位，且大部分是專業的咖啡業者與咖啡玩家，張力文是競賽場上年紀最小的參賽者，也成為全場的焦點。

崑大餐飲系李花環主任表示．該校致力打造優質的學習環境，使同學們在學期間能學習到最頂尖的技術並能適應職場的變化，與時俱進跟上時代潮流的腳步，餐飲系不只提供學習課程，課程外的時間也有多元的證照輔導班及社團活動，同時引進專業級的各項咖啡設備供學生課程使用，希望能提供學生更豐富的學習資源，培養更多的明日之星。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

