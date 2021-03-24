　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全場最年輕！　崑大餐飲系張力文「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠

▲崑大餐飲系張力文，參加「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠，表現令人激賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑大餐飲系張力文，參加「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠，表現令人激賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，前往台中市說書旅人咖啡廳參加「2021 手沖咖啡交流賽」，與全國30名咖啡好手同場競技，在激烈的賽事中，二年級張力文身全場年紀最小的參賽選手，卻以精湛穩定的沖煮技巧及穩重的臺風獲得評審青睞，一舉奪得職業手沖組冠軍，相當不容易！

「2021 手沖咖啡交流賽」難度極高，主辦單位為維持比賽的專業性及公平性，共邀請了業界四位專業評審來評選此次的賽事，第一、二輪是採用淘汰制來取得晉級，而複賽是在十分鐘內要沖煮兩壺咖啡，使用「慣用手與非慣用手」一起沖煮咖啡，決賽則使用巴拿馬藝伎咖啡5分鐘內完成沖煮、風味介紹及實用手法與參數等。每位選手需在限定的時間內完成指定咖啡沖煮，並且需要進行風味、餘韻、酸值、甜感、平衡、口感等感官描述，不僅考驗選手的技能，對於感官能力也是相當大的考驗，有助於選手提升對陌生環境掌控的能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崑大餐飲系張力文，參加「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠，表現令人激賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大餐飲系二年級張力文平時就喜歡喝咖啡，也時常與同學討論風味，此次她發揮平常在校辛苦練習的成果且盡力達到指導老師施智偉的要求，完成了一杯細緻且風味清晰明亮的咖啡，技壓群雄，榮獲比賽冠軍。此次參賽選手有30位，且大部分是專業的咖啡業者與咖啡玩家，張力文是競賽場上年紀最小的參賽者，也成為全場的焦點。

崑大餐飲系李花環主任表示．該校致力打造優質的學習環境，使同學們在學期間能學習到最頂尖的技術並能適應職場的變化，與時俱進跟上時代潮流的腳步，餐飲系不只提供學習課程，課程外的時間也有多元的證照輔導班及社團活動，同時引進專業級的各項咖啡設備供學生課程使用，希望能提供學生更豐富的學習資源，培養更多的明日之星。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

ET快訊
阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」店員憋笑　下秒見1動作忍不住了
4人以下公司要納保！政院明拍板「勞工職災保險法」千萬人受惠
快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！駕駛100萬元交保
長榮貨輪擱淺插土近照曝光！船首整個刺進蘇伊士運河河岸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中苗栗4／6起「供5停2」！多久前該儲水？...7大須知一次看

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

神蹟！稟報「恢復媽祖遶境」王惠美連擲9聖筊　廖大乙：吉兆

全場最年輕！　崑大餐飲系張力文「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠

科技業女列「公司9大福利」被打槍！　網見生理假全搖頭：基本的吧

台灣開打AZ疫苗「接種後症狀排行曝光」！陳時中輕微發燒也有回報

實測6樣速食店冷門美食！漢堡王「這顆堡」她超愛　再推摩斯點心

阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」！店員憋笑...下秒見1動作忍不住了

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

台中苗栗4／6起「供5停2」！多久前該儲水？...7大須知一次看

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

神蹟！稟報「恢復媽祖遶境」王惠美連擲9聖筊　廖大乙：吉兆

全場最年輕！　崑大餐飲系張力文「說書旅人盃手沖咖啡賽」奪冠

科技業女列「公司9大福利」被打槍！　網見生理假全搖頭：基本的吧

台灣開打AZ疫苗「接種後症狀排行曝光」！陳時中輕微發燒也有回報

實測6樣速食店冷門美食！漢堡王「這顆堡」她超愛　再推摩斯點心

阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」！店員憋笑...下秒見1動作忍不住了

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

台糖加油站今起全面暫停洗車業務　盤點34座救旱井支援用水

《動森》觀光導覽製作站上線　製作出專屬你小島的海報及影片

透天隔6公尺距離！鄰居「卻規定9點前洗衣」　她怒：政府有規定嗎

台中苗栗4／6起「供5停2」！多久前該儲水？...7大須知一次看

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

新屋入厝前的最後一步！裝潢後清潔工程是什麼？行情價格報你知

沙發影響男主人運勢！盤點10大NG擺法　頭上有燈也中槍

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

過繼兒子給富堂哥　他曝階級心酸

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬　發票弄丟了

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇

更多熱門

相關新聞

崑大電機系EDC執行節能診斷服務社會　

崑大電機系EDC執行節能診斷服務社會　

隨著能源議題在全球各產業被熱烈探討，崑山科技大學電機工程系節能診斷服務中心（簡稱EDC）已在2016年啟動，EDC中心搭配學校設備及專業師資，結合學校專題製作及校外服務課程，提升學生成為未來節能專業種子，培育國家節能減碳專業人才，並提供鄰近中小能源用戶節能診斷，強化學校與業界的互動。

崑大中水淨化暨再利用系統度水情危機

崑大中水淨化暨再利用系統度水情危機

禮聘導演劉耕名崑大創媒學院授課

禮聘導演劉耕名崑大創媒學院授課

崑大鵝子命名大賽華歌鵝、香奈鵝勝出

崑大鵝子命名大賽華歌鵝、香奈鵝勝出

崑大時尚學程新娘團隊南美二館快閃

崑大時尚學程新娘團隊南美二館快閃

關鍵字：

崑大餐飲系張力文沖咖啡奪冠

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面