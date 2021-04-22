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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣1年廚餘近49萬公噸　回收桶堆疊高度「超過1.1萬座101」

▲▼民眾進行廚餘回收。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾進行廚餘回收。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是世界地球日，為超前部署地球永續發展的下一個10年，行政院環保署等推動「全民綠生活」，建立國人友善環境的生活態度，如惜食點餐、使用在地食材、選購綠色產品及鼓勵國內綠色旅遊等簡單易行的綠行動；依據民國108年資料顯示，我國廚餘回收量49萬公噸計算，用廚餘桶堆疊起來約1萬1300座台北101的高度，顯示「綠色飲食」的重要。

今年地球日主題為Restore Our Earth（修復我們的地球），由政府帶頭、人民一起，從個人居家綠生活到辦公綠生活，乃至日常生活力行節能減碳，穩定經濟發展又兼顧台灣環境。

事實上，環保署及各部會一直以來已經推動許多民眾「綠生活」相關工作，例如資源回收、限塑政策、汰換老舊機車、節能省水、公共運輸、永續觀光、有機在地食材及雲端發票等措施。

因此，行政院整合各部會資源齊心推動「全民綠生活」，先以「綠色飲食」「綠色旅遊」「綠色消費」「綠色居家」及「綠色辦公」5大面向為主軸，呼籲國人由日常生活做起，共同友善環境愛地球、確保身體健康，同時促進國內在地及綠色產業發展，讓環保及經濟雙贏。

以「綠色飲食」為例，依據民國108年資料顯示，我國廚餘回收量49萬公噸計算，用廚餘桶堆疊起來約1萬1300座台北101的高度，且全國免洗餐具使用量達8萬8000公噸。行政院環保署呼籲，綠色飲食惜食及自備餐具，促使民眾及餐飲供應鏈業者更關注飲食環保，包括吃多少點多少、優先選用在地、當季及天然之食材、自備餐具，並結合學校教育扎根綠色飲食觀念，吃得健康又環保愛地球。

環保署表示，接下來還要結合全國機關、地方政府及民間企業團體共同合作，推出更多元化實踐綠生活的作為，民眾只要簡單跟著做，就能讓環保綠色思維向下扎根，日益茁壯，全民共同邁向「健康、安全、環保」的永續綠生活。

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