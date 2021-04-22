創作「藍天宣言」向政府發聲！美語教學機構呼應世界地球日「聚集千人家庭」反應熱烈

▲快樂瑪麗安Keep the Sky Blue公益嘉年華會當天活動精彩，共有1000多個家庭熱烈參與。（圖／快樂瑪麗美語教學機構提供，下同）

生活中心／綜合報導

世界地球日於今年邁入第51年，今年的主題是「修復守護我們的地球」，這個訴求和所有人息息相關，同時也和快樂瑪麗安美語教學機構近一年來倡導的Keep the Sky Blue系列活動不謀而合。

新冠疫情讓世界停擺之後，印度等重度污染地區的灰濛天空竟然重現藍天，而全球暖化現象竟然也出現緩解，這種種近乎奇蹟的現象，讓一向注重環保教育的快樂瑪麗美語教學機構更深刻地體會到 —— 「空氣污染的減緩對全球生態的好轉，確實有立竿見影的成效」。

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▲快樂瑪麗安集結了家長和孩子的藍天宣言，製作了大型的藍天宣言牆，供民眾拍照大聲呼籲防治空污。



因此，已成立30週年的快樂瑪麗安自 2020年4月份起，利用將近一年的時間，推動了一系列Keep the Sky Blue的活動，包括發動3～12歲孩子們在課堂或課餘時間進行防治空污相關的科學實驗、圖畫和書籍創作、詩歌編寫與朗誦、影片拍攝等。同時，也號召目前已在國內外就業或就讀的校友回娘家，以文章和演講方式發表對於環保相關議題的呼籲，更設計了「藍天宣言單」，結合現有家長和孩子為保衞地球而發聲。

▲親子們以環保素材，精心巧思設計造型和服裝，打扮成藍天使者走秀繞場，宣揚環保觀念。



堅信環境教育不只侷限在教室內，更要走出去！因此，快樂瑪麗安於4/10（六）在中正紀念堂舉辦了「Keep the Sky Blue 公益嘉年華會」，現場聚集1000多對親子大玩動態排字，活動也設計一系列「推動環保理念」的親子競賽遊戲、「強化環保知識」的美語闖關遊戲，不少爸媽也帶著小朋友以環保素材裝扮成藍天使者走秀繞場等活動，都獲得極大迴響。當天園遊攤位及公益商品義賣的收益，也都捐給「兒童福利聯盟」，期望聯手將保衛地球、人人有責的觀念也推廣到弱勢家庭的孩童，一起為地球公民教育盡一份心力。

▲已成立30週年的快樂瑪麗安美語教學機構號召校友回娘家，參與Keep the Sky Blue活動，齊心做公益。



「這是一份永續的工作，我們還會持續努力推動相關理念，我們之所以這麼強調Keep the Sky Blue ，是希望人們要謹記印度灰空轉藍的例子，加強『空污防治』確實能改善地球生態的認知。」快樂瑪麗安美語教學機構總經理 Marian Lan表示，「珍惜得來不易的藍天，只要每個人都養成節能減碳關注環境的習慣，相信天空會持續的保持蔚藍！」

為了持續推動Keep the Sky Blue，快樂瑪麗安也為這個主題成立了專屬網頁，展現這一系列活動的作品、影片，快樂瑪麗安也設計了一個與網友互動的機制，民眾可以透過這個網站創作自己的「藍天宣言單」。快樂瑪麗安期待未來持續有更多人響應藍天宣言，希望人們透過發聲，能時刻提醒自己身體力行愛護環境，快樂瑪麗安也預計會集結所有的宣言單，發給政府相關單位，表達民眾堅決「防治空污、捍衛藍天」的心聲！

想了解Keep the Sky Blue活動► https://www.happymarian.com/BlueSky/

想了解快樂瑪麗安► https://www.happymarian.com/new/v1/curruculum.php



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