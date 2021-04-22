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國民黨喊告假消息　謝長廷反擊：我不能裝傻台核廢水沒放射性物質

立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

日本政府決議排放核廢水引發周邊國家不滿，然而我駐日代表謝長廷則發文稱「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，結果遭原能會主委謝曉星打臉，國民黨也擬將提告散播假消息。對此，謝長廷22日於臉書說明，若核能廠沒有排放含氚廢水，「我願意承擔法律責任。」

福島核廢水將於2022年排放入海，其中的放射性物質「氚」恐影響生態，因此引起爭議。而謝長廷日前在臉書表示，「我們三座核能發電廠的廢水也是排放入海」，原子能委員會承認台灣核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海，但排放前有稀釋到符合國際標準；若在此前提向日本抗議難以義正嚴詞。

然而原能會主委謝曉星日前於立法院備詢時表示，「謝長廷並不是核能專家，並非專業」；國民黨痛批謝長廷刻意製造假消息，要求警政署依法辦理。

對此，謝長廷透過臉書表示，可以接受原能會說的反應爐冷卻水不等於爐水，爐心滲漏的水有特別處理，沒有危險，但現在國民黨人已經提出告發犯罪，「我不能裝傻說核能發電廠的廢水沒有放射性物質，或排入海洋廢水沒有含氚。」

謝長廷坦言並非核能專業，引述專業單位的看法供大家參考：

1.國際原子能總署IAEA肯定日本的做法，還指出日本核能廠的含氚存量，不及法國核能電廠的一個月。法國排的也是一般的核能廢水，那他們怎麼相提並論呢？他們沒有專業嗎？重點是不管什麼來源，核能廠廢水都要把放射性物質處理，不能消除的氚，也要處理降到標準以下，這是現在的規定。

2.上禮拜，韓國外長鄭義溶在國會答詢時說，「如果日本排入海洋的符合國際原子能總署的標準，我們不會反對。」

3.上星期，清華大學原科院院長，核工博士李敏說，日本如果做到國際標準，含氚水排入海洋是可以接受。

謝長廷強調，國際訂定的氚含量標準，就是一公升水六萬貝克以下，現在日本說他們要採用ALPS工法，要做到一公升1500貝克，比標準低40倍，做得到沒有人會抗議，但兩年後才知道做不做得到，所以我們只能質疑，聲明不同意，並要求日本提供即時透明資訊，洋流動態路線，定期檢測，這種做法才是正確的，也為後代子孫及農漁民爭取空間。

謝長廷坦言，要抗議的話是最簡單的事情，寫張抗議書交給交協就可以，但現在除了中國，沒有一個國家在抗議，只有質疑或是要求監督，我們也一樣，符合國際常理。

謝長廷認為，中國抗議是因為美日的共同挺台，不滿無處發洩，借題發揮而已，不必隨其舞。而針對我國排放核廢水的說法，他強調「我的確有說我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任。」

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