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反制福島排放核廢水　陸軍事專家嗆：收回琉球群島主權

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲日本政府決議2年後排放福島核廢水入海。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

日本政府批准2年後將福島核廢水排入大海後，引起周邊各國強烈不滿及全球輿論聲討。大陸軍事專家楊承軍便發文痛批，必須「以其人之道還治其人之身」，找到日本政府的軟肋進行痛擊。楊承軍提出四點建議，除透過國際輿論譴責或索賠外，根據《開羅宣言》，日本領土應僅限於本土四島，「其餘全部歸還中國，包括琉球群島和釣魚島。」

▲▼沖繩疫情,沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸軍事專家提「沖繩歸還中國」反制日本排放核廢水。（圖／達志影像／美聯社）

楊承軍於《祖國》雜誌社發文指出，對付日本這種流氓國家的做法，就必須「以其人之道還治其人之身」，就要找到他們的軟肋進行痛擊。根據日本政府提出的時間表，國際社會還有時間做好以下事宜。

一是呼籲在聯合國通過決議強烈譴責日本這種犯罪行為，努力爭取通過對日本實施全面制裁的決議，迫使日本撤銷此決定；二是國際社會要從人權和環保角度向日本索賠。日本這種喪心病狂的行為，已經侵犯了人類生存的根本利益，世界各國都有權要求日本進行賠償。

三是成立國際核專家組，到福島實地調查、測試核污水情況，評估傾倒後可能對全球生態的破壞情況，將調查結論提交聯合國安理會並全球發佈。

▲▼ 駐日本沖繩美軍普天間機場及周邊地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍駐沖繩機場及週邊。（圖／達志影像／美聯社）

楊承軍表示，根據二戰後形成的《開羅宣言》，日本領土僅限於本土四島即北海道、本州、四國和九州，其餘全部歸還中國，包括琉球群島和釣魚島。他認為，日本投降後，當時國民黨正仰賴美國軍援打內戰，提出與美共管，實際上琉球群島一直是美軍管轄。

朝鮮戰爭（韓戰）爆發後，美國需要日本成為後勤基地，於是積極扶持日本，同時把琉球劃歸日本托管，並將其沿用日本稱呼即沖繩。楊承軍強調，「我們不能被動的停留在釣魚島問題上，而應提出收回整個琉球群島主權的要求。」

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