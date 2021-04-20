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屏東臭味檢舉年逾千件　「聞臭師」出馬空氣改善看得見

▲聞臭師於休息室就位準備聞臭。 。（圖／屏東縣檢驗中心提供）

▲聞臭師於休息室就位準備聞臭 。（圖／屏東縣檢驗中心提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣每年接獲逾千件臭味陳情，最高1個月內多達300餘件，居各類環保案件之冠。縣府2020年8月成立「異味官能測定」檢驗室，並訓練聞臭師，對畜牧場執行夜鷹早鳥專案，告發59件，其中周界異味官能檢測共5件不符標準，處分金額50萬元，以改善縣內品氣品質。

縣環保局統計，縣內臭異味來源，除了畜牧場、工廠等臭味，也有民眾受不了自助餐、便當店烹調的味道而陳情。因此縣府成立「異味官能測定」檢驗室，並訓練聞臭師加強稽查。

屏東縣檢驗中心表示，異味官能測定檢驗係配合環保局的「夜鷹早鳥」措施再進化，全國首創環保局與衛生局跨單位合作成立異味官能測定實驗室，以提升稽查檢驗效能，由環保局於接獲通報案件後立即派員前往稽查採樣，並即時送達屏東縣檢驗中心異味官能實驗室實施檢驗，屏東縣檢驗中心目前已培訓至少20名聞臭師並分成2組輪班進行施測，加強時效性。

自跨局處單位合作以來，根據環保局2020年針對境內畜牧場執行夜鷹早鳥專案，共計稽查1223件，告發59件，其中周界異味官能檢測共5件不符標準，處分金額50萬元，畜牧業陳情案件計702件較108年的864件計減少162件，減少幅度為19%，未來將持續提升檢驗效能，以改善縣內空氣污染品質。

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