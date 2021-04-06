中火重啟3號機市府要重罰　環保署喊話「依法行政方為正途」

▲環保署請台中市政府依法行政，才是正途。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

台中火力發電廠（中火）3號機組許可證遭中市府廢止後，昨（5日）晚間擅自重啟3號燃煤機組，台中市政府環保局立即率隊前往現場稽查，當場查獲該機組已用柴油燃燒，點火預熱，且爐溫超過攝氏280度，台電違法重啟，依照空汙法，可處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。環保署今（6日）喊話市府依法行政才是正途。

環保署聲明提醒，台中市環保局108年12月廢證的違法行政處分，環保署已依據行政程序法第117條撤銷，因此，台中電廠3號機操作許可已回到展延審查狀態，而且依空汙法規定，展延審查期間，原許可繼續存在，可繼續操作。

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環保署進一步說明，環保署依行政程序法第117條撤銷，是原處分機關或上級機關能夠自行撤銷原違法行政處分之規定，此與地方制度法規範中央與地方間的分權、監督，著重於地方自治的制度設計，二者規範體系並不相同，故無需踐行報行政院程序。

對於台中市政府認為環保署撤銷該府環保局廢止操作許可證，須報請行政院同意，再依地方制度法處理等意見，環保署強調「尊重」，但法律爭議，皆可循行政救濟加以處理，且行政訴訟法第116條第1項規定，「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止。」，台中市環保局也已向台北高等行政法院提起訴訟，但一邊申請救濟，一邊又自行認定環保署撤銷於法無據，影響正常法治程序運作，還是請台中市政府依法行政，方為正途。