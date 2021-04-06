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社會 社會焦點 保障人權

快訊／中火遭廢證昨晚「偷重啟3號機」！市府：最重將罰2千萬

記者陳羿妏、游瓊華／台中報導

台中火力發電廠（中火）3號機組許可證遭中市府廢止後，昨（5日）晚間擅自重啟3號燃煤機組。對此，台中市政府環保局副局長商文麟獲報後，立即率隊前往現場稽查，當場查獲該機組已用柴油燃燒，點火預熱，且爐溫超過攝氏280度，台電違法重啟，依照空汙法，可處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰；市府強調，若台電違法燃煤發電，絕對會依法重罰。

▲▼台中火力發電廠重啟3號機。（圖／台中市政府提供）

▲台中火力發電廠重啟3號機，環保局人員前往現場稽查。（圖／台中市政府提供，下同）

環保局指出，中火燃煤3號機組2019年因超量使用生煤，環保局依法自去年1月1日起即廢止操作許可證，該機組停機未運轉超過1年3個月，而今年春節前即有消息指出，台電企圖重啟中火3號機組，環保局便密集監控，中火個機組運作情況。

環保局表示，昨（5日）晚發現中火煙道自動監測連線系統，雖仍標示暫停運轉，但部分空氣汙染物測值卻持續有攀升情形，故由副局長商文麟率隊前往稽查，並發現3號機組確實已使用柴油點火預熱，且爐溫已逾攝氏280度。

▲▼台中火力發電廠重啟3號機。（圖／台中市政府提供）

環保局進一步說明，廢止3號機組操作許可證的處分，中央環保署雖曾來文表示撤銷，惟依《地方制度法》第75條及《行政院環境保護署組織條例》第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院由行政院撤銷，環保署卻逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分，因此台電3號機組仍屬許可證遭廢止狀態，且台電公司曾來文確認上開處分的有效性，並經環保局函復如有操作需要應依法重新申請，並取得操作許可證後才可操作，台電公司至今未重新提出許可申請。

▲▼台中火力發電廠重啟3號機。（圖／台中市政府提供）

中市府亦指出，針對環保署撤銷處分的有效性，目前相關司法訴訟仍由法院審理中，尚無定論，且依據台電公司近幾日的尖峰備轉容量率公開資料，全國供電呈充裕綠燈等級，系統供電餘裕充足，台電公司此時啟動3號機，市府不解及嚴正抗議，將持續稽查，全力維護中部人健康及空氣品質。

▲▼台中火力發電廠重啟3號機。（圖／台中市政府提供）

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